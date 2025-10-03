Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Bốn Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới được chỉ định gồm: Ông Nguyễn Thanh Nhàn (Phó bí thư Thường trực), ông Hồ Văn Mừng, bà Trần Thị Thanh Hương và ông Lâm Minh Thành.

Cũng theo các quyết định nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 có 66 người, Ban Thường vụ có 16 người.

Đoàn đại biểu An Giang dự Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm 37 đại biểu, trong đó hai đại biểu đương nhiên, 35 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Tại đại hội, ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 người.

Ông Huỳnh Quốc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, cùng 4 Phó chủ nhiệm.

Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1965, quê quán Cà Mau, trình độ lý luận chính trị Cử nhân, chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công.

Ông Hải từng kinh qua các chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Tháng 1, ông Hải được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 1/7, sau khi hai tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất, ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.