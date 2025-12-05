Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bố Bellingham lập cú đúp trận ra mắt ở tuổi 49

  • Thứ sáu, 5/12/2025 19:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mark Bellingham - cha của Jude và Jobe Bellingham, trở thành hiện tượng thú vị tại Đức khi âm thầm gia nhập FC Herdecke-Ende và lập tức ghi hai bàn thắng trong trận ra mắt.

Bố Bellingham gây sốt ở Đức.

Hè 2025, ông Mark chuyển đến Đức để sống gần con trai Jobe. Ông từng là cỗ máy ghi bàn trứ danh ở cấp độ không chuyên tại Anh với hơn 700 pha lập công. Khi xuất hiện tại sân tập của Herdecke-Ende - đội bóng nhỏ gần Dortmund, ông giới thiệu ngắn gọn: "Tôi là Mark, muốn tìm một nơi để chơi bóng". Không ai ngờ người đàn ông 49 tuổi lại sớm vụt sáng.

Sau hai buổi tập, ban huấn luyện hiểu ngay họ có được "món hàng hiếm". HLV Marcel Schunke kể rằng chỉ đến khi đọc tên trên mẫu đăng ký thành viên, ông mới nhận ra đây là bố của hai ngôi sao đang thi đấu tại Real Madrid và Dortmund. Phòng thay đồ lập tức chuyển sang nói tiếng Anh.

Ban đầu, Mark chỉ định tập luyện cùng đội lão tướng. Nhưng thể trạng quá nổi bật khiến ông được đôn thẳng lên đá trận đấu cúp gặp Berchum-Garenfeld cuối tháng 10. Kết quả? Một cú đúp mãn nhãn trong ngày ra mắt, đủ biến ông thành hiện tượng chỉ sau 90 phút.

Từ đó, Mark tiếp tục được ra sân và tất nhiên lại ghi bàn. HLV Schunke thừa nhận: "Mark thật sự quá nguy hiểm trong vùng cấm. Ba bàn sau hai trận cùng một pha kiến tạo, ông ấy cho thấy đẳng cấp ngay lập tức".

Ngoài sân cỏ, gia đình Bellingham cũng có nhiều thay đổi. Theo truyền thông Anh, Mark và vợ cũ Denise đường ai nấy đi sau hơn 20 năm chung sống. Họ chủ yếu sống xa nhau trong 5 năm gần đây do bận rộn quản lý sự nghiệp của hai con trai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

