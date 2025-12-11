Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
BLV Mario Ureña đột tử ngay trên sóng truyền hình

  • Thứ năm, 11/12/2025 21:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mario Ureña bất ngờ lảo đảo rồi gục xuống khi đang tham gia một bản tin truyền hình tại Cộng hòa Dominica. Cái chết đột ngột của ông khiến khán giả bàng hoàng.

Theo tờ El Mundo, nhà báo, bình luận viên (BLV) kiêm chuyên gia truyền thông Mario Ureña, đã đột tử khi đang tham gia chương trình truyền hình El Café de Diario 55, phát sóng trên kênh Super TV 55 tại Cộng hòa Dominica.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông đang ngồi cùng các khách mời khác và chuẩn bị bài phát biểu về các vấn đề ở địa phương, thì đột ngột lảo đảo rồi gục xuống sofa. Những tờ giấy trên tay ông cũng rơi vương vãi xuống sàn. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người có mặt tại trường quay cảm thấy sốc.

Mario Urena anh 1

Mario Ureña đột tử ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: El Mundo.

Người dẫn chương trình lập tức yêu cầu nhân viên cắt sóng trực tiếp và chuyển sang phát quảng cáo. Cùng lúc đó, nhiều nhân viên chạy đến kiểm tra tình trạng của Ureña. Dù đội ngũ tại đài truyền hình đã cố gắng sơ cứu, Mario Ureña vẫn không qua khỏi.

Theo truyền thông địa phương, các dấu hiệu ban đầu cho thấy ông bị ngừng tim đột ngột, song nguyên nhân cụ thể phải chờ kết quả khám nghiệm. Cảnh Mario Ureña đột tử ngay trên sóng truyền hình lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Khán giả lẫn đồng nghiệp trong giới truyền thông lên tiếng bày tỏ sự bàng hoàng, xót thương trước cái chết của ông.

