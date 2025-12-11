BLV Mario Ureña đột tử ngay trên sóng truyền hình

Theo tờ El Mundo, nhà báo, bình luận viên (BLV) kiêm chuyên gia truyền thông Mario Ureña, đã đột tử khi đang tham gia chương trình truyền hình El Café de Diario 55, phát sóng trên kênh Super TV 55 tại Cộng hòa Dominica.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông đang ngồi cùng các khách mời khác và chuẩn bị bài phát biểu về các vấn đề ở địa phương, thì đột ngột lảo đảo rồi gục xuống sofa. Những tờ giấy trên tay ông cũng rơi vương vãi xuống sàn. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người có mặt tại trường quay cảm thấy sốc.
Mario Ureña đột tử ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: El Mundo.
Người dẫn chương trình lập tức yêu cầu nhân viên cắt sóng trực tiếp và chuyển sang phát quảng cáo. Cùng lúc đó, nhiều nhân viên chạy đến kiểm tra tình trạng của Ureña. Dù đội ngũ tại đài truyền hình đã cố gắng sơ cứu, Mario Ureña vẫn không qua khỏi.
Theo truyền thông địa phương, các dấu hiệu ban đầu cho thấy ông bị ngừng tim đột ngột, song nguyên nhân cụ thể phải chờ kết quả khám nghiệm. Cảnh Mario Ureña đột tử ngay trên sóng truyền hình lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Khán giả lẫn đồng nghiệp trong giới truyền thông lên tiếng bày tỏ sự bàng hoàng, xót thương trước cái chết của ông.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.