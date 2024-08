Blake Lively tái xuất khó khăn

Mâu thuẫn với đạo diễn khiến Blake Lively có màn tái xuất không ưng ý. Nữ diễn viên từng phải làm việc trong môi trường căng thẳng, mặc cảm về hình thể.

Theo Page Six, Blake Lively tái xuất không mấy suôn sẻ bởi loạt lùm xùm với đạo diễn kiêm diễn viên Justin Baldoni. Nhiều nguồn tin cho rằng ngôi sao sinh năm 1987 là người quyết định bản dựng cuối cùng cho It Ends With Us. Nữ diễn viên mong muốn bộ phim mang tính nữ nhiều hơn khi ra mắt khán giả.

Nguồn tin thân cận từ bộ phận sản xuất cho biết: "Là một nhà sản xuất, cô ấy có quyền xem và đưa ra phản hồi về các bản dựng. Điều này là hoàn toàn bình thường khi tác phẩm có nhiều phiên bản khác nhau. Sau cùng, Sony đã chọn bản phim mà họ cho là hay nhất, bản phim đó bao gồm phần góp ý, chỉnh sửa từ Blake và mọi người đều ủng hộ”.

Trước đó, Page Six tiết lộ Justin Baldoni mang đến bầu không khí tiêu cực cho dàn diễn viên. Cụ thể, một số khoảnh khắc căng thẳng trên phim trường khiến Lively mặc cảm về ngoại hình sau sinh con. Nguồn tin từ The Sun cho biết vị đạo diễn là một người độc đoán, liên tục phớt lờ góp ý từ Blake Lively và Colleen Hoover trong khi cả hai là nhà sản xuất và biên kịch.

Blake Lively và Justin Baldoni chưa từng quảng bá bộ phim cùng nhau. Ảnh: Sony Pictures.

Mối bất hòa được thể hiện rõ khi cả hai không quảng bá phim cùng nhau hay chụp hình chung tại buổi công chiếu phim. Thậm chí, họ còn ngồi khác rạp ngay trong buổi ra mắt.

Chia sẻ với Elle UK, Justin Baldoni thừa nhận xảy ra mâu thuẫn khi làm việc chung: “Có rất nhiều chuyện xảy ra hàng ngày trên phim trường, luôn có sự bất đồng quan điểm khi bạn thực hiện một bộ phim như thế này. Tôi tin rằng chính sự va chạm đó tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh”.

Năm 2019, Justin Baldoni mua lại bản quyền cuốn sách It Ends With Us và tiến hành chuyển thể thành phim. Ngoài ra, hợp đồng này còn bao gồm bản quyền phần tiếp theo mang tựa đề It Starts With Us.