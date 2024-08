Khủng hoảng của Katy Perry

Chuyên gia quan hệ công chúng cho rằng sự nghiệp tuột dốc của Katy Perry có thể cứu vãn được, nhưng phải phụ thuộc vào chất lượng album sắp tới.

Sau thất bại ê chề của Woman's World, đĩa đơn mới của Katy Perry là Lifetimes tuy có nhận phản hồi tích cực, song cũng văng khỏi bảng xếp hạng Spotify ở Mỹ và toàn thế giới chỉ sau 24h ra mắt.

Eric Schiffer - chủ tịch của Reputation Management Consultants đồng thời là chuyên gia hàng đầu lĩnh vực quan hệ công chúng - nhận định Perry đang bị khủng hoảng sự nghiệp vì liên tiếp có sản phẩm thất bại, kéo theo đó là loạt ồn ào về cách ứng xử, thái độ khó chấp nhận trên ghế nóng.

Ông nhận định: "Đối với một ca sĩ đang trong cơn khủng hoảng, bản phát hành mới có thể là sự cứu rỗi, nhưng đồng thời cũng xảy ra khả năng nhấn chìm tâm huyết của họ".

Lifetimes ổn hơn Woman's World nhưng vẫn bị chê

Dưới phần bình luận của MV Lifetimes, nhiều khán giả nhận xét ca khúc sở hữu giai điệu catchy, dễ nghe và cũng không khó để thuộc lời. Họ tiếc khi Perry không chọn nó làm single mở màn cho album sắp phát hành, vì ít nhất, ca khúc này ít gây tranh cãi hơn Woman's World.

Tuy nhiên, các cây bút khó tính cho rằng Lifetimes, được sáng tác bởi 8 người, nhìn chung không có gì nổi bật với phần giai điệu thiếu điểm nhấn. Lyrics bị chê ngô nghê đến ngớ ngẩn. Đặc biệt câu hát: "I'm gonna love you 'til the end and then repeat it" bị chê lặp lại đến phát ngán.

Lifetimes của Katy Perry bị chê là sản phẩm nhạt nhẽo, thiếu chiều sâu. Ảnh: @katyperry.

"Lời khen tốt nhất mà tôi có thể dành cho bài hát là về mặt chất lượng hoài cổ, gợi nhớ mơ hồ đến thời kỳ hoàng kim của Katy vào những năm 2010", Eric Schiffer nhận xét.

Soi về mặt hình ảnh, MV Lifetimes là một bữa tiệc ăn chơi từ sáng sớm đến tối khuya của nữ chính. Khung hình nhảy múa, ca hát, "cháy" hết mình trong không gian đầy màu sắc rất dễ dàng bắt gặp ở những sản phẩm âm nhạc cùng thể loại.

Ở khía cạnh độ lan tỏa và sức ảnh hưởng, sản phẩm này đang cho thấy bị đuối sức khi không thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc hoặc được nhắc đến trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, theo BI.

Sau 3 ngày phát hành, MV Lifetimes chỉ đạt hơn 1,9 triệu view trên YouTube, một con số được cho là thấp kỷ lục. Điều này đồng nghĩa, số đông không mấy quan tâm tới Lifetimes.

Rõ ràng, Perry đang khao khát trở lại đẳng cấp của ngôi sao nhạc pop khi liên tục tung ra những ca khúc được PR dày đặc, bối ảnh MV chỉn chu như cách cô đã làm trước đây. Dẫu vậy, 2 đĩa đơn mới lần lượt vấp phải sự tiêu cực và thờ ơ, đã phản ánh vị thế của Perry trong nền văn hóa nhạc pop dần bị lung lay.

Album mới sẽ vực dậy sự nghiệp?

Với tư cách chuyên gia xử lý khủng hoảng, Schiffer khuyên Perry nên thay đổi, làm mới góc tiếp cận khán giả và cả chất liệu âm nhạc, cố gắng thu hút những người hâm mộ mới, trẻ tuổi hơn, thay vì chỉ khơi gợi sự hoài niệm trong nhóm người hâm mộ thế hệ 8X, đầu 9X.

Theo chuyên gia, vợ Orlando Bloom cần cân nhắc việc sắp xếp thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp để công chúng hiểu hơn về những lựa chọn của cô, đặc biệt là quyết định hợp tác với Dr. Luke, nhà sản xuất âm nhạc có quá khứ tai tiếng, từng vướng lùm xùm quấy rối tình dục ca sĩ Kesha.

Schiffer cảm thấy khó hiểu và không chấp nhận được việc Perry kết hợp cùng Dr. Luke trong đĩa đơn Women's World. Ông nói: "Katy thật sai trái khi nhấn mạnh thông điệp trao quyền cho phụ nữ với nhà sản xuất bị cáo buộc đã làm điều ngược lại".

Những chiến lược sắp tới của Perry chưa rõ thế nào, song Schiffer nghĩ rằng tất cả phải có sự minh bạch, chân thực thì đó mới chính là chìa khóa thu hút nhóm khán giả gen Z.

Tạo hình táo bạo của Katy Perry trong album mới. Ảnh: @katyperry.

Đứng giữa sự khủng hoảng, sự nghiệp của Perry còn có thể cứu vãng được nếu album sắp phát hành, 143, đạt hiệu ứng bùng nổ. Schiffer lấy Kanye West làm ví dụ, mặc dù chồng cũ Kim Kardashian dính tai tiếng liên tục từ ngày này qua tháng nọ (đáng chỉ trích nhất là phát ngôn bài Do Thái, phân biệt chủng tộc), rapper vẫn sở hữu các bản hit chễm chệ trên BXH Billboard năm nay.

"Điều quan trọng trong quá trình phục hồi thương hiệu, Katy có tạo được sự hấp dẫn với sản phẩm của mình không. Đĩa đơn đầu tiên gặp khó khăn, đĩa đơn thứ 2 có vẻ khá khẩm hơn, nhưng vẫn còn sớm để kết luận album thất bại. Chúng ta sẽ có câu trả lời khi cô ấy tung toàn bộ album", Schiffer nói trên Business Insider.

Trong album 143 sắp phát hành, Perry mô tả "đây là sự trở lại đầy quyến rũ, táo bạo, với phong cách của một nghệ sĩ đa tài, những bài thánh ca nhạc pop mạnh mẽ, khiêu khích". Khán giả và giới chuyên môn đang nóng lòng chờ đến lúc album ra mắt vào ngày 20/9.