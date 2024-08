Tiết lộ mới về 'Avatar 3'

"Avatar 3" có tên chính thức là "Avatar: Fire and Ash". Đạo diễn tiết lộ bộ phim là "cuộc phiêu lưu điên rồ và đã mắt".

Đạo diễn James Cameron cùng các ngôi sao Zoe Saldaña và Sam Worthington công bố tựa đề chính thức cho Avatar 3 trong triển lãm D23: "Avatar: Fire and Ash" hôm 9/8, Variety đưa tin.

Mặc dù không giới thiệu trước bất kỳ cảnh quay nào, Cameron hé lộ một số bản phác thảo ý tưởng về bộ phim, bao gồm cả chi tiết Neytiri (Saldaña đóng) nhảy múa trên ngọn lửa và cưỡi Ikran.

"Mọi người sẽ thấy nhiều hơn về thế giới Pandora so với những gì đã thấy trước đây", đạo diễn chia sẻ. "Đó là cuộc phiêu lưu điên rồ và bữa tiệc cho đôi mắt, nhưng cũng đan cài những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng tôi sẽ khám phá sâu lãnh thổ đầy thử thách cho tất cả nhân vật mà khán giả biết và yêu thích", nhà làm phim giải thích.

Avatar 3 có tên chính thức là Avatar: Fire and Ash. Ảnh: Walt Disney Co.

Fire and Ash được quay song song với Avatar: The Way of Water (Avatar 2). Phim mới nối tiếp những sự kiện diễn ra trước đó, Jake và Neytiri sẽ chạm trán tộc người Ash - bộ tộc Na'vi mà Cameron đã ám chỉ là "bị thu hút bởi bạo lực và quyền lực hơn các bộ tộc khác".

Đạo diễn nói thêm: "Sẽ có những nhân vật mới và tôi nghĩ khán giả sẽ đặc biệt thích hoặc thậm chí ghét một nhân vật cụ thể".

Ngoài Worthington và Saldaña, dàn diễn viên trong Avatar 3 còn có Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco và Dileep Rao. Trong đó, sao phim Game of Thrones Oona Chaplin vào vai Varang, thủ lĩnh tộc người Ash.

Cả 2 phần The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver chấp bút. Ban đầu, 2 tác phẩm được dự định gộp thành một phim duy nhất, nhưng trong quá trình viết kịch bản, Cameron thấy có quá nhiều nội dung hay ho nên đã chia câu chuyện làm 2 phần.

Theo Screenrant, Avatar 3 dự kiến ra rạp vào cuối năm 2025.