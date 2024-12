Will Smith phủ nhận dự tiệc tình dục của Diddy

Will Smith khẳng định không liên quan đến Diddy, dù trước đó hai người từng nhiều lần chụp ảnh, dự tiệc chung.

Theo TMZ, trong show diễn The Observatory North Park ở San Diego (Mỹ), Will Smith làm rõ nghi vấn tham gia tiệc freak off của Diddy.

Anh nói: "Thế giới chúng ta đang sống hiện tại, thật sự rất khó để các bạn phân biệt đâu là thật và đâu là giả, đúng không? Tôi đã xem meme và những thứ tương tự mà các bạn đăng tải. Tôi chưa đề cập đến bất kỳ điều gì về chuyện này, nhưng tôi chỉ muốn nói rõ rằng tôi không liên quan Puffy (nghệ danh khác của Diddy), vì vậy các bạn hãy dừng tất cả meme nhảm nhí đó lại".

Khẳng định chưa bao giờ dự tiệc tình dục của trùm rapper, Will Smith phát biểu thêm: "Tôi không hề ở gần người đàn ông đó, không hề làm bất cứ điều ngu ngốc nào cả". Smith - người từng chụp ảnh với Diddy tại các sự kiện trong nhiều năm - nói thêm: "Vì vậy, bất cứ khi nào các bạn nghe thấy điều đó, thì đấy là lời nói dối chết tiệt".

Sean "Diddy" Combs và Will Smith tại Lễ trao giải NAACP Image Awards ở Los Angeles vào năm 2009. Ảnh: WireImage.

Smith cũng cho biết thêm, anh chưa bao giờ thích sử dụng dầu trẻ em. Theo Page Six, tài tử ám chỉ đến chi tiết 1.000 chai dầu trẻ em được Bộ An ninh Nội địa Mỹ tìm thấy trong dinh thự của Diddy.

Trong quá khứ, Smith và Diddy từng có mối quan hệ thân thiết. Năm 2008, tài tử đã mời rapper Bad Boy for Life và con trai đến dự buổi ra mắt phim hành động Hancock.

Hai nghệ sĩ này trước đó tiệc tùng cùng nhau ở Miami vào năm 2004, nơi Diddy được nhìn thấy đang ăn dâu tây phủ chocolate trên người một phụ nữ khỏa thân.

Ngoài Will Smith, Jamie Foxx gần đây cũng lên tiếng về tin đồn kết nối với Diddy. Trong chương trình đặc biệt của Netflix hôm 10/12 có tựa đề Jamie Foxx: What Had Happened Was... , nam diễn viên khẳng định: "Tôi dự tiệc nhưng rời đi sớm, khoảng lúc 21h. Có điều gì đó không ổn tại bữa tiệc. Ở đó trơn trượt quá".