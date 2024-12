Thất vọng về kẻ thù truyền kiếp của Người Nhện

Aaron Taylor-Johnson bị chê nhạt khi đóng vai kẻ thù của Người Nhện trong bộ phim "Kraven the Hunter".

Theo Owen Gleiberman từ Variety, trong một tác phẩm hành động, nam chính (ví dụ Jason Statham) sẽ phải thực hiện những điều điên rồ chỉ xảy ra trong phim: tiêu diệt 5 tên côn đồ bằng tay không trong 2 phút, lái xe với tốc độ chóng mặt xuống cầu thang cổ của khu đô thị châu Âu, nhảy từ ban công và treo mình trên bánh lái của trực thăng. Nhờ đó, khán giả dễ công nhận Statham là người hùng.

Aaron Taylor-Johnson trong vai Sergei Kravinoff/Kraven cũng làm một số việc tương tự, chỉ có điều anh không được xem là "người hùng hành động". Trong cảnh mở đầu Kraven the Hunter, Kraven xâm nhập vào nhà tù ở Siberia để ám sát tên trùm tội phạm, sau đó trốn thoát bằng rất nhiều cú nhảy, trườn, uốn cong kim loại...

So với kẻ thù truyền kiếp - Người Nhện bắn tơ, chân tay co giãn, Kraven trong Kraven the Hunter có năng lực khá tầm thường. "Năng lực của anh ta chỉ ở giữa mức của Jason Statham hay Người Nhện", Owen Gleiberman nhận định.

Bộ phim gây thất vọng

Đạo diễn J. C. Chandor làm những phim chính kịch về con người thông minh với các yếu tố ly kỳ từ cách đây khá lâu. Năm 2019, ông đứng sau Triple Frontier, tác phẩm hành động chiếu trên Netflix bị chê tệ hại, tốn kém. Và Kraven the Hunter mới đây chính là nỗ lực của ông trong việc lấy lại niềm tin khán giả.

Ở nguyên tác truyện tranh, Kraven được miêu tả là thợ săn vĩ đại, sử dụng các loại thuốc thần bí để tăng cường sức mạnh, kéo dài tuổi thọ, chuyên săn Người Nhện. Nhưng khi đặt chân lên phim, nhân vật không còn tìm đến Người Nhện mà phải chiến đấu dưới đế chế của người cha gangster tàn nhẫn, máu lạnh.

Phim còn xoay quanh mối quan hệ của Kraven và đứa em trai mềm yếu Dmitri (Fred Hechinger đóng), xung đột giữa Kraven và kẻ thù Rhino (Alessandro Nivola thủ vai). Rhino bắt cóc Dimitri để dụ Kraven vào hang ổ của mình, nhưng tất cả chỉ là một phần của cú lừa lớn hơn.

Kraven the Hunter có kinh phí sản xuất 100 triệu USD và thêm 80 triệu USD tiền quảng cáo. Ảnh: Columbia Pictures.

Các chuyên gia phim được thưởng thức sớm Kraven the Hunter trước khi tác phẩm chính thức khởi chiếu vào ngày 13/12 ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tương tự các phim khác thuộc Vũ trụ Người Nhện của Sony, Kraven the Hunter bị chê kịch bản yếu, cốt truyện rời rạc, kết quả nhận điểm "cà chua thối” chạm đáy - chỉ 15% từ các nhà phê bình trên nền tảng Rotten Tomatoes.

Trước khi Kraven The Hunter ra mắt, các nguồn tin Hollywood cho biết hãng Sony sẽ không phát triển thêm các phần phụ của Vũ trụ Người Nhện. Thông tin này được số đông đồng ý. Khán giả cho rằng việc phát triển một vũ trụ các nhân vật có liên quan đến Spider-Man nhưng lại không có Spider-Man từ đầu là ý tưởng tồi. Và với việc Kraven The Hunter nhận điểm thấp, khán giả càng kêu gọi hãng nên ngừng sản xuất phần tiếp theo.

Trên Metacritic, chỉ 3% trong tổng 29 bài đánh giá là tích cực. Một chuyên gia bình luận: "Có lẽ tốt nhất là loạt phim sai lầm này nên dừng lại trước khi quá muộn".

Đến thời điểm này, Kraven The Hunter là phim bị chê bai nhiều thứ nhì của Vũ trụ Người Nhện, sau Madame Web - “đội sổ” với số điểm chỉ 11% từ các nhà phê bình và 55% từ người xem trên Rotten Tomatoes.

Tài năng của Aaron Taylor-Johnson bị phí phạm

Variety chê Kraven với mái tóc dài và bộ râu xồm xoàm tẻ nhạt, đầy nỗi u ám. "Kraven như siêu anh hùng hạng 3, giống Morbius hay Madame Web. Hành động trong phim thì ổn, nhưng không khiến khán giả choáng ngợp", bài báo viết.

Dù thủ vai chính, Aaron Taylor-Johnson không chiếm phần lớn thời lượng phim. Dù có ngoại hình sexy, sự quyền lực và kỹ năng diễn ổn, tài tử khi sắm vai thợ săn lại không được đánh giá cao như lần tham gia Nocturnal Animals, Nowhere Boy và Savages.

"Anh ấy chỉ chạy qua các đường phố London, bám vào thành xe tải đang chạy với tốc độ cao. Trong cảnh đối đáp với luật sư Calypso (Ariana DeBose đóng), Aaron hoàn toàn lép vế. Anh ấy nên tìm ra cách để xoay chuyển tình tế", cây bút Owen Gleiberman bình luận.

Aaron Taylor-Johnson bị chê mờ nhạt trong tác phẩm hành động Kraven the Hunter. Ảnh: CBR.

Trong bài đánh giá của IGN, tác giả nhận định cảnh hành động của Kraven kéo dài và không đặc sắc, đơn cử là cuộc chạm trán ở hồi thứ 3 với nhóm người cắt ngang qua khu rừng.

"Dàn diễn viên xứng đáng nhận được nhiều sự thông cảm. Taylor-Johnson, Crowe, Hechinger, DeBose - tất cả họ phải làm việc với chất liệu kém cỏi, bị hạn chế bởi tông màu quá nghiêm túc, không phù hợp với những cạm bẫy vốn có của câu chuyện về người đàn ông có thể giao tiếp với động vật", tờ này bình luận.

Trong vai Kraven, Taylor-Johnson bị chê chất giọng Anh pha Mỹ khá khó nghe, gương mặt trung thành với biểu cảm thể hiện sự uất hận giống cách Roger Moore từng diễn xuất ở các bộ phim khác.

Còn theo The Guardian, vai của Taylor-Johnson thậm chí kém thú vị hơn nhân vật Dmitri, nhưng để nói diễn viên "cứu" tác phẩm phải là Russell Crowe - tài tử thủ vai cha của Kraven.