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Kinh doanh

Binance nói đã khắc phục 90% thiệt hại sau vụ hack thế kỷ

  • Chủ nhật, 1/11/2026 16:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Binance cho biết đã bổ sung lượng tài sản tương đương 90% số tiền bị đánh cắp trong vụ hack 6,3 tỷ USD, đồng thời dự kiến mở lại hoạt động rút tiền từ ngày 1/11.

Nguồn tiền bù đắp được huy động từ ngân quỹ doanh nghiệp và một phần quỹ bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai. Ảnh: CoinDesk.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance cho biết đã bổ sung lượng tài sản tương đương 90% số tiền bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng trị giá 6,3 tỷ USD hôm 29/10, tăng so với mức 80% được công bố trước đó.

Theo CoinDesk, Binance xác nhận tài sản bảo đảm cho số dư của khách hàng đối với 10 đồng tiền mã hóa, gồm Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC, đã được khôi phục đầy đủ.

Khoảng 10% tài sản còn thiếu chủ yếu là các đồng tiền mã hóa có thanh khoản thấp, khiến việc thu mua với khối lượng lớn cần thêm thời gian. Binance cho biết đang bổ sung số tài sản này thông qua thị trường công khai và các giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC), đồng thời phối hợp với các đối tác trong ngành.

Trước đó, Binance đã bố trí hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn vốn doanh nghiệp để bù đắp thiệt hại, trong đó khoảng 5 tỷ USD được nắm giữ dưới dạng các đồng tiền mã hóa chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công. Khoản tiền này tách biệt với gần 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã được các đối tác hỗ trợ phong tỏa.

"Binance sẽ tự gánh chịu những tổn thất tài chính từ số tài sản bị đánh cắp, thay vì để người dùng chịu thiệt hại", sàn giao dịch khẳng định.

Việc bổ sung tài sản nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lượng tiền mã hóa bảo đảm cho số dư của khách hàng. Trước đó, CoinDesk phát hiện một số ví bị rút cạn trong vụ tấn công chính là những ví từng được Binance công bố dùng để bảo đảm cho tài sản của người dùng.

Theo Binance, nguồn tiền bù đắp được huy động từ ngân quỹ doanh nghiệp và một phần quỹ bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai. Sàn cũng dự kiến sử dụng một phần Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU) trong vòng 24 giờ tiếp theo, đồng thời cam kết khôi phục quy mô quỹ này về khoảng 1 tỷ USD.

Trong khi đó, cuộc điều tra nguyên nhân vụ tấn công vẫn đang tiếp diễn. Hôm 30/10, đồng CEO Binance Richard Teng cho biết các nhà điều tra đã phát hiện thêm những điểm xâm nhập ngoài nghi vấn ban đầu liên quan đến máy tính xách tay của một nhân viên bị tin tặc kiểm soát.

Hai công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis nhận định nhóm tin tặc TraderTraitor, được cho là có liên hệ với Triều Tiên, đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn đang xem xét khả năng này và chưa đưa ra kết luận.

Binance cũng đã công bố bản cập nhật mới về bằng chứng dự trữ tài sản tại thời điểm 31/10, cho thấy tỷ lệ tài sản bảo đảm đối với 10 đồng tiền mã hóa nói trên đều đạt từ 100% trở lên.

Sàn dự kiến công bố đầy đủ bằng chứng xác thực bằng công nghệ mật mã vào ngày 3/11, cho phép người dùng tự kiểm tra số dư của mình có được ghi nhận trong tổng nghĩa vụ tài sản mà Binance công bố hay không.

Hiện Binance vẫn đặt mục tiêu mở lại hoạt động rút tiền trong ngày 1/11.

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Ngọc Phương Linh

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  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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