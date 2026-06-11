Bill Gates thừa nhận bị Epstein dùng chuyện ngoại tình để 'tống tiền'

Tỷ phú Bill Gates đã có phiên điều trần quan trọng trước Ủy ban Giám sát Cải cách Hạ viện Mỹ hôm 10/6, nhằm làm rõ mối quan hệ trong quá khứ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Tỷ phú Bill Gates tại cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: Denis Balibouse/ Reuters.

Tại phiên điều trần, nhà đồng sáng lập Microsoft thẳng thắn thừa nhận việc gặp gỡ Epstein là một "sai lầm nghiêm trọng". Ông khẳng định mình không hề biết về các tội ác của Epstein và chưa từng chứng kiến bất kỳ hành vi phạm pháp nào.

Epstein nắm thông tin đời tư ép Bill Gates

Bill Gates cho biết tỷ phú ấu dâm từng tìm cách sử dụng thông tin đời tư của ông - bao gồm việc ông không chung thủy trong hôn nhân - để gây sức ép.

“Tôi chưa từng chứng kiến Epstein thực hiện các hành vi phạm tội. Tôi chưa từng đến hòn đảo, trang trại hay ngôi nhà của ông ta ở Florida. Tôi chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai. Dù ông ta có thể đã cố gắng xây dựng mối quan hệ cá nhân với tôi, tôi chưa bao giờ quan tâm hay đáp lại”, tỷ phú Gates nói trong bản phát biểu chuẩn bị sẵn.

“Tôi biết Epstein đã nắm được những thông tin nhạy cảm về đời tư của tôi, bao gồm việc tôi từng không chung thủy trong hôn nhân. Những chuyện đó không liên quan đến các tương tác giữa tôi và Epstein, nhưng đã gây tổn thương cho gia đình tôi”.

Gates cho biết ông được giới thiệu gặp Epstein vào năm 2011, khi người này hứa hẹn có thể huy động hàng tỷ USD cho các chương trình y tế toàn cầu.

“Tôi nhớ mình biết Epstein từng vướng các vấn đề pháp lý trước đó, nhưng không hiểu đầy đủ mức độ nghiêm trọng của những tội ác mà ông ta đã gây ra. Tôi đã chấp nhận lời giới thiệu đó mà không có sự thẩm định cần thiết”, ông nói với các nghị sĩ.

"Ông ấy đã tìm cách lợi dụng các cuộc gặp gỡ với tôi để phục vụ ý đồ cá nhân. Lẽ ra tôi không nên gặp Epstein ngay từ đầu. Việc gặp Epstein là một sai lầm nghiêm trọng của tôi", ông Gates nói.

Lời khai kín của Gates được đưa ra sau khi các hồ sơ liên quan đến Epstein được công bố trong năm nay, làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ giữa ông và tội phạm tình dục đã bị kết án này.

Vì sao Quốc hội triệu tập Bill Gates?

Đây là cuộc phỏng vấn thứ 15 của ủy ban. Sự xuất hiện trực tiếp của Gates tại Đồi Capitol được xem là một trong những phiên điều trần đáng chú ý nhất trước các điều tra viên Quốc hội cho đến nay.

Tỷ phú Bill Gates (giữa) đến điều trần kín ở Ủy ban Giám sát Hạ viện tại Đồi Capitol ở Washington, DC, vào ngày 10/6. Ảnh: Reuters.

Trao đổi với các phóng viên khi đến nơi hôm 10/6, Gates cho biết ông “rất vui khi tự nguyện có mặt để hỗ trợ công việc của ủy ban”, đồng thời nói rằng sẽ bắt đầu bằng một tuyên bố mở đầu.

“Tôi hy vọng lời khai của mình sẽ hữu ích cho công việc quan trọng của ủy ban trong việc tìm kiếm công lý cho các nạn nhân”, ông nói.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cho biết trước buổi làm việc rằng không có bất kỳ giới hạn nào về phạm vi câu hỏi.

Tuy nhiên, trong quá trình chất vấn, luật sư của Gates nói với các nghị sĩ rằng ông Gates sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân nếu chúng không liên quan đến vụ Epstein, theo một người có mặt trong phòng.

Gates là một trong nhiều nhân vật có ảnh hưởng từng xuất hiện trong các video hoặc hình ảnh liên quan đến Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố từ hồ sơ vụ án, cùng với những cái tên như Howard Lutnick và cựu Tổng thống Bill Clinton.

Ông Comer cho biết ông dự định sẽ mời thêm nhiều nhân vật nổi tiếng ra làm chứng trong tháng 7, trong đó có luật sư Alan Dershowitz và quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche.

Trước đó, Bill Gates cũng khẳng định các tương tác giữa ông và Epstein là “hạn chế”, đồng thời cho biết mọi liên hệ giữa hai người đã chấm dứt hoàn toàn vào tháng 12/2014.

Người phát ngôn của Bill Gates thông báo ông “hoan nghênh cơ hội xuất hiện trước ủy ban” và nhấn mạnh: “Mặc dù ông chưa từng chứng kiến hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi phạm pháp nào của Epstein, ông mong muốn trả lời đầy đủ mọi câu hỏi của ủy ban nhằm hỗ trợ công việc quan trọng của họ”.

Ủy ban Giám sát yêu cầu Bill Gates điều trần sau khi các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố làm dấy lên nghi vấn mới về những cuộc tiếp xúc của ông với Epstein.

Các tài liệu nhiều lần nhắc đến Gates, bao gồm một số bức ảnh của ông và ghi chép cho thấy ông đã gặp Epstein nhiều lần.

Bill Gates (thứ 2 từ phải sang) xuất hiện cùng Jeffrey Epstein (chính giữa) tại dinh thự của Epstein ở Manhattan. Ảnh: Hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ.

"Tôi đã rất ngu ngốc"

Đến nay, Bill Gates chưa bị cáo buộc có bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Epstein trước pháp luật. Ông nhiều lần khẳng định bản thân không biết về các tội ác của tỷ phú ấu dâm này.

Các tài liệu được công bố còn chứa đựng thư từ trao đổi giữa Epstein với một số cố vấn cùng nhân viên cũ của Gates tại Quỹ Gates.

“Dựa trên những tuyên bố của Epstein rằng ông ta có thể huy động nguồn lực từ thiện đáng kể cho các chương trình y tế và phát triển toàn cầu, một số ít nhân viên của quỹ đã liên hệ nhằm tìm kiếm khả năng tiếp cận nguồn tài trợ tiềm năng đó”, quỹ giải thích.

Quỹ Gates nhấn mạnh cuối cùng, họ “không theo đuổi bất kỳ sự hợp tác nào với Epstein và không có quỹ tài trợ nào được thành lập”.

Trong thời gian qua, nhà sáng lập Microsoft từng công khai bày tỏ sự hối tiếc về mối liên hệ trong quá khứ với Epstein.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2025, ông cho biết đã gặp Epstein nhiều lần để thảo luận về hoạt động từ thiện, nhưng thừa nhận mình “ngu ngốc” khi dành thời gian cho người đàn ông này.

“Đúng vậy, tôi nghĩ mình đã rất ngu ngốc”, ông Gates nói. “Tôi từng nghĩ điều đó có thể giúp ích cho các hoạt động từ thiện trong lĩnh vực y tế toàn cầu, nhưng thực tế thì không như vậy và đó là sai lầm lớn”.

Đầu năm nay, tờ Wall Street Journal đưa tin Gates đã xin lỗi các nhân viên của Quỹ Gates trong một cuộc họp nội bộ vào tháng 2 vì mối liên hệ trước đó với Epstein.

Bill Gates cho biết ông gặp Epstein lần đầu vào năm 2011, vài năm sau khi “tỷ phú ấu dâm” này nhận tội môi giới mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên tại bang Florida.

Ông cho biết vẫn tiếp tục gặp Epstein đến năm 2014, ngay cả khi người vợ lúc bấy giờ, Melinda French Gates, đã bày tỏ lo ngại. Bill Gates nói rằng ông từng đi chuyên cơ riêng với Epstein và gặp ông ta tại Washington, New York (Mỹ), Pháp và Đức, nhưng “chưa bao giờ ở lại qua đêm” hay đến hòn đảo tư nhân của Epstein.

Ông cũng nhắc tới các bức ảnh trong hồ sơ Epstein, trong đó ông xuất hiện cùng một số phụ nữ có khuôn mặt bị làm mờ. Gates giải thích rằng Epstein đã đề nghị ông chụp ảnh cùng các trợ lý sau những cuộc gặp.

“Xin làm rõ, tôi chưa bao giờ tiếp xúc riêng với các nạn nhân hay những phụ nữ xung quanh ông ta”, ông Gates nói.

Theo truyền thông Mỹ, Bill Gates đã nhờ cựu luật sư Bộ Tư pháp Mỹ John Moran và Jake Greenberg, cựu điều tra viên cấp cao của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, hỗ trợ chuẩn bị cho buổi điều trần.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đang điều tra Epstein cùng đồng phạm Ghislaine Maxwell trong cuộc thanh tra diện rộng về cách chính phủ xử lý vụ án, cũng như những gì đã được công bố từ các hồ sơ liên quan.

Nhiều nhân vật cấp cao khác cũng sẽ trình diện trước ủy ban này, bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Tháng 7/2019, Epstein bị truy tố với các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và nhiều âm mưu liên quan.

Epstein được phát hiện tử vong trong phòng giam tại Manhattan khi chờ xét xử vào tháng 8/2019. Cái chết của ông khi đó được cơ quan chức năng kết luận là tự sát.