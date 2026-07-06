Biểu hiện của Bruno Guimarães trước cú sút hỏng

Ít giây trước khi bước lên chấm 11 m, Bruno Guimarães liên tục hít sâu, thở hổn hển. Theo chuyên gia tâm lý, đó có thể là dấu hiệu áp lực đang gia tăng.

Bruno Guimarães thể hiện rõ sự căng thẳng cú đá phạt.

Phút 31 trận Brazil gặp Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, Matheus Cunha ngã trong vùng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ai cũng thắc mắc vì sao Vinicius Jr., ngôi sao sáng nhất và đã ghi 4 bàn tại giải đấu, lại chỉ đóng vai trò ôm bóng bảo vệ chấm phạt đền rồi nhường quyền đá cho Bruno Guimarães, cầu thủ chưa từng sút penalty cho đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ của Newcastle đứng trước khung thành thêm vài giây. Anh liên tục hít thở sâu, nhiều lần thở mạnh bằng miệng trước khi bắt đầu chạy đà. Gương mặt căng cứng, ánh mắt gần như chỉ hướng về trái bóng. Tuy nhiên, cú sút ở tầm trung của Bruno không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Orjan Nyland.

Brazil bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước. Sang hiệp hai, Erling Haaland ghi cú đúp giúp Na Uy lội ngược dòng, trước khi Neymar chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền ở những phút bù giờ. Selecao dừng bước ngay từ vòng 16 đội.

Sau trận đấu, quyết định để Bruno Guimarães thực hiện quả phạt đền thay vì Vinicius trở thành chủ đề gây tranh cãi. HLV Carlo Ancelotti lý giải đây không phải lựa chọn mang tính ngẫu hứng mà đã được ban huấn luyện tính toán từ trước.

Chiến lược gia người Italy cho biết thứ tự thực hiện phạt đền được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê của các cầu thủ trong suốt một năm. "Chúng tôi đã phân tích dữ liệu của các cầu thủ trong một năm qua. Người đá phạt đền tốt nhất là Neymar, sau đó đến Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães rồi Martinelli".

Theo Ancelotti, Bruno được giao trọng trách đơn giản vì anh là cầu thủ có tỷ lệ thành công cao nhất trong số những người còn hiện diện trên sân ở thời điểm Brazil được hưởng quả phạt đền.

Thực tế, ba cầu thủ được Ancelotti xếp trên Bruno Guimarães đều không có mặt trên sân khi Brazil được hưởng quả phạt đền đầu tiên. Neymar ngồi dự bị theo tính toán chiến thuật và chỉ vào sân trong hiệp hai. Igor Thiago không đá chính với lý do chuyên môn, còn Raphinha vắng mặt do chấn thương cơ gặp phải ở vòng bảng.

Brazil gây thất vọng trước trận thua Na Uy. Ảnh: Reuters.

Những biểu hiện của Bruno Guimarães trước khi bước lên chấm 11 m gần như tái hiện những gì Giáo sư Geir Jordet - chuyên gia tâm lý học thể thao của Trường Khoa học Thể thao Na Uy - phân tích trong cuốn Pressure.

Theo ông, áp lực của một quả phạt đền không bắt đầu từ cú sút, mà xuất hiện ngay từ lúc cầu thủ rời vòng tròn giữa sân để tiến về chấm 11 m. Biểu cảm gương mặt, nhịp thở, tốc độ bước đi hay phản ứng sau tiếng còi của trọng tài đều có thể phản ánh trạng thái tâm lý của người thực hiện.

Trong cuốn Pressure, Jordet đã phân tích 718 quả sút luân lưu tại World Cup, Euro và Champions League từ năm 1970 đến 2023. Ông cho rằng chuẩn bị tâm lý quan trọng không kém rèn luyện kỹ thuật, bởi một cú đá hỏng ở World Cup có thể trở thành ký ức theo cầu thủ suốt sự nghiệp.

Trường hợp của Bruno Guimarães là ví dụ điển hình. Nhiều ý kiến cho rằng cú sút không thành công của tiền vệ này khiến Brazil bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước, trước khi để Na Uy lội ngược dòng 2-1 và dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026.