Biểu cảm gây sốt của sao Barca

Dani Olmo được vinh danh tại Madrid, nhưng nỗi thất vọng sau khi Barcelona bị loại khiến khoảnh khắc nhận giải trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng.

Biểu cảm của Olmo khi nhận giải.

Rạng sáng 15/4, Barcelona đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở lượt về tứ kết Champions League. Dù vậy, kết quả này không đủ giúp đội bóng xứ Catalonia đi tiếp khi họ thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận. Chiến thắng này không thể xóa nổi những sai lầm từ lượt đi và cái giá phải trả là tấm vé vào bán kết.

Dani Olmo là điểm sáng nổi bật ở tuyến giữa với khả năng giữ bóng, điều tiết lối chơi và tạo ảnh hưởng trực tiếp lên mặt trận tấn công. Chính anh là người kiến tạo để Ferran Torres ghi bàn ở phút 24, mở ra hy vọng lật ngược tình thế.

Màn trình diễn đó giúp Olmo được UEFA chấm điểm cao nhất và trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, cảm xúc của tiền vệ này hoàn toàn trái ngược với danh hiệu cá nhân. Gương mặt cau có, ánh mắt thất thần của Olmo sau trận phản ánh rõ sự tiếc nuối khi Barcelona phải dừng bước.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X và kéo theo nhiều tranh luận. Không ít cổ động viên cho rằng Olmo không phải là người chơi hay nhất trận.

Người hâm mộ tên Herbert bình luận: "Trông như họ đang cố bù đắp cho Barca bằng cách trao giải này cho Olmo, vì tôi chắc chắn không nghĩ cậu ấy là cầu thủ chơi hay nhất tối nay".

Một tài khoản nhận định việc trao giải là "trò đùa", khi Lamine Yamal xứng đáng hơn. Ý kiến khác cho rằng Yamal và Ferran Torres đều có đóng góp nổi bật, trong khi các quyết định thay người của Barcelona không mang lại hiệu quả.

Những bình luận của cổ động viên hoàn toàn có cơ sở. Sang hiệp hai, Olmo có cơ hội dứt điểm thoải mái sau nỗ lực đi bóng của Lamine Yamal nhưng cú sút của anh lại đưa bóng lên khán đài trong sự tiếc nuối tột độ.

Ngoài pha kiến tạo, Olmo còn xuất hiện trong tình huống đáng chú ý khi bị Koke chặn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho rằng đó là một quả phạt đền.

Yamal sụp đổ Rạng sáng 9/4 (giờ Hà Nội), Lamine Yamal gục xuống đầy tuyệt vọng và bất lực nhìn Atletico Madrid ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Barcelona ngay tại Camp Nou.