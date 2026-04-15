Barcelona kiếm bộn tiền dù chia tay Champions League

Dù phải dừng bước ở tứ kết Champions League, Barcelona vẫn có thể hài lòng khi thu về khoản tiền thưởng đáng kể từ UEFA.

Rạng sáng 15/4, Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1 trên sân khách nhưng vẫn bị loại khi thua với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận tứ kết Champions League. Giấc mơ chinh phục danh hiệu lần đầu tiên kể từ năm 2015 tiếp tục bị trì hoãn.

Tuy nhiên, bất chấp việc bị loại sớm hơn kỳ vọng, đội bóng xứ Catalonia vẫn bỏ túi khoảng 64,5 triệu euro tiền thưởng từ UEFA. Đây là con số phản ánh rõ giá trị tài chính mà giải đấu mang lại cho các CLB tham dự.

Cụ thể, Barcelona nhận 18,6 triệu euro chỉ nhờ góp mặt ở vòng bảng, khoản tiền cố định dành cho 36 đội tham dự. Bên cạnh đó, thành tích thi đấu cũng mang về nguồn thu không nhỏ khi họ giành 5 chiến thắng, mỗi trận thắng trị giá 2,1 triệu euro. Một trận hòa cũng giúp đội có thêm 700.000 euro.

Khi bước vào vòng knock-out, mức thưởng tăng lên đáng kể. Việc giành vé vào vòng 16 đội mang về 11 triệu euro, cộng thêm 2 triệu euro cho suất đi tiếp trực tiếp và 8,8 triệu euro từ khoản chia dựa trên thứ hạng ở vòng bảng.

Đáng chú ý, chiến thắng thuyết phục trước Newcastle với tổng tỷ số 8-3 ở vòng 1/8 giúp Barcelona mang về thêm 12,5 triệu euro.

Dù không thể tiến xa hơn, tổng số tiền 64,5 triệu euro vẫn là nguồn tài chính quan trọng, giúp Barcelona tiếp tục ổn định tình hình và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

