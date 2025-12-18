Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biệt thự chục tỷ 'đắp chiếu' giữa khu đô thị hoang ở Bắc Ninh

  • Thứ năm, 18/12/2025 12:11 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Hàng loạt biệt thự tại khu đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh) bị bỏ hoang 20 năm, cỏ dại phủ kín, hoang lạnh như một đô thị "ma”.

biet thu anh 1

Dự án Khu đô thị Nam Từ Sơn có diện tích quy hoạch 200 ha thuộc phường Từ Sơn (trước đây là phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Khu đô thị này do Công ty cổ phần Thiên Đức làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2004 với mục tiêu tạo ra "một không gian châu Âu trong lòng Hà Nội - Bắc Ninh".
biet thu anh 2

Theo thông tin được công bố, giai đoạn I, khu đô thị này mở rộng trên khu đất rộng 22,5 ha, có biệt thự đơn lập, liền kề, được quảng cáo dịch vụ tốt với hệ thống giao thông tiện lợi, điện nước đầy đủ và có cả những khối cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, trường học...
biet thu anh 3

Sau nhiều năm hoàn thiện phần thô, khu đô thị Nam Từ Sơn vẫn vắng bóng cư dân, nhiều căn xuống cấp, cỏ dại bủa vây, hoang tàn. Ghi nhận đến giữa tháng 12/2025, chỉ lác đác vài căn được đưa vào sử dụng.
biet thu anh 4

Cây mọc um tùm trên mái nhà của các căn biệt thự.
biet thu anh 5

Hầu hết căn biệt thự đã xây dựng xong phần thô nhưng vẫn vắng bóng người ở, khiến khung cảnh nơi đây trở nên tiêu điều, nhếch nhác như khu đô thị "ma".
biet thu anh 6

Anh Nguyễn Tuấn Minh (phường Từ Sơn) chia sẻ dù bỏ hoang nhiều năm nhưng những căn biệt thự hay lô đất ở đây đều đã có chủ, chỉ là họ không về ở hoặc bán sang tay từ lâu. Hiện ở đây vẫn có giao dịch mua bán đất hay nhà ở.
biet thu anh 7

Hàng chục năm qua, khu đô thị này chỉ có lác đác vài hộ dân sinh sống.
biet thu anh 8

Anh Nguyễn Hoàng Minh (sinh sống tại Khu đô thị Nam Từ Sơn) cho biết khu đô thị được xây dựng từ lâu nhưng hầu như không có tiện ích. Người dân phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, cỏ dại mọc rậm rạp khiến côn trùng sinh sôi nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nên rất ít người đến ở.
biet thu anh 9

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù xuống cấp, đất nền và nhà xây thô tại dự án Khu đô thị Nam Từ Sơn vẫn được chào bán ở mức 40-50 triệu đồng/m2 (tương đương 10-30 tỷ đồng/căn), cao hơn nhiều khu dân cư đã hoàn thiện hạ tầng xung quanh.
biet thu anh 10

Trước tình trạng dự án bị bỏ hoang quá lâu, UBND phường Từ Sơn đã yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra toàn diện dự án, rà soát hồ sơ pháp lý và tiến độ đầu tư.
biet thu anh 11

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết: "Phường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện hiện trạng khu đô thị, sau đó đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, phường yêu cầu Sở Xây dựng rà soát chất lượng các căn biệt thự bỏ hoang, đặc biệt những hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm nếu người dân tự ý vào sử dụng".

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản ngay từ chi phí đầu vào, đồng thời xây dựng dữ liệu minh bạch và thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, bền vững.

19 giờ trước

Vinhomes chuyển nhượng công ty con ở dự án Vinhomes Ocean Park 3

Vinhomes thông báo hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An, pháp nhân trong dự án Vinhomes Ocean Park 3 rộng gần 294 ha tại Hưng Yên.

15:54 15/12/2025

Loạt dự án nhà ở xã hội khắp cả nước khởi công vào dịp đặc biệt

Ngày 19/12 tới, hàng loạt dự án nhà ở xã hội trên khắp cả nước sẽ đồng loạt được khởi công, tạo nên “làn sóng” phát triển mạnh mẽ chưa từng có của phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

43:2599 hôm qua

Khach di chuyen bang metro so 1 TP.HCM vuot xa du bao hinh anh

Khách di chuyển bằng metro số 1 TP.HCM vượt xa dự báo

49 phút trước 12:20 18/12/2025

0

Sau một năm vận hành, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã phục vụ gần 19 triệu lượt khách, vượt 14% kế hoạch, nhiều thời điểm kín chỗ, tạo động lực mở rộng mạng lưới metro TP.HCM.

Văn Chương/Vtcnews.vn

