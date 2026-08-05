Biển vô cực Hưng Yên khiến du khách Australia ngỡ ngàng

Chạy xe máy gần 3 tiếng giữa cơn mưa lớn, Ethan Kelly vẫn quyết cắm trại qua đêm để kịp ngắm bình minh ở biển vô cực Hưng Yên.

Vị khách Australia chụp ảnh tại biển vô cực Hưng Yên, sáng 2/8. Ảnh: NVCC.

Rạng sáng 2/8, sau gần nhiều giờ chạy xe máy từ xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), vượt qua mưa lớn và quãng đường lầy lội, Ethan Kelly (35 tuổi, Australia) có mặt tại biển vô cực Hưng Yên.

Trước mắt anh là mặt nước trải dài phản chiếu ánh bình minh vừa ló rạng. Điều khiến vị khách Australia ngỡ ngàng hơn cả là dù đi bộ liên tục khoảng 30-40 phút, mực nước vẫn chỉ ngang cổ chân.

"Cả đời tôi chưa từng thấy bãi biển nào như thế này", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Để có được khoảnh khắc ấy, chiều 1/8, Ethan xuất phát theo hướng về xã Đông Thụy Anh sau khi được nhiều cư dân mạng Việt Nam gợi ý đến khám phá biển vô cực.

Tuy nhiên, hành trình không diễn ra như kế hoạch. Vừa đặt chân đến khu vực Cồn Tiên, nam du khách gặp một cơn mưa lớn kéo dài. Mưa xối xả đến mức anh nghĩ mình sẽ không thể ngắm được bình minh vào sáng hôm sau. May mắn, khoảng một giờ sau, trời dần tạnh, Ethan tiếp tục di chuyển đến gần bãi biển để nghỉ qua đêm, chờ tới rạng sáng bắt đầu hành trình ra biển.

Ethan Kelly thích thú trải nghiệm giữa biển vô cực ở xã Đông Thuỵ Anh (Hưng Yên). Ảnh: NVCC.

Sáng sớm hôm sau, từ điểm tập kết, anh đi bộ thêm khoảng 30-40 phút mới đến khu vực biển vô cực. Trước mắt Ethan là mặt nước mỏng phủ kín bãi triều, phản chiếu bầu trời đang chuyển dần từ màu xám sang sắc vàng của bình minh.

Điều khiến anh ngạc nhiên nhất không phải là cảnh mặt trời mọc, mà là cảm giác bước mãi giữa biển.

"Tôi đi bộ khoảng 30-40 phút mà nước vẫn chỉ ngang mắt cá chân. Cả đời tôi chưa từng thấy vùng biển nào như thế này", Ethan nói.

Theo Ethan, toàn bộ chuyến đi khá "dễ chịu" về chi phí. Tiền xăng di chuyển bằng xe máy chỉ khoảng 100.000 đồng. Nếu chọn đi xe chuyên dụng ra biển sẽ thêm khoảng 100.000 đồng mỗi người, còn đi bộ thì hoàn toàn miễn phí. Đồ ăn quanh khu vực cũng có giá khá rẻ.

"Tôi nghĩ số tiền mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với trải nghiệm nhận được", anh nói.

Đến từ Australia, quốc gia nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, Ethan cho biết biển vô cực Hưng Yên vẫn mang đến cho anh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Theo Ethan, đây là điểm đến mà nhiều du khách quốc tế sẽ thích nếu biết đến.

Khung cảnh bình minh tại bãi biển Thuỵ Xuân ở xã Đông Thuỵ Anh, ngày 26/7. Ảnh: Phạm Hà Phương.

Biển vô cực ở Hưng Yên bắt đầu được nhiều người biết đến từ nửa cuối năm 2022. Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc bình minh phản chiếu trên bãi triều nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia.

Thực chất, "biển vô cực" là hiện tượng xuất hiện khi thủy triều rút, để lại một lớp nước mỏng phủ trên bãi bồi. Vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, mặt nước phản chiếu bầu trời, tạo cảm giác như biển và trời hòa làm một. Vào những ngày thủy triều thuận lợi, hàng trăm người có mặt từ sáng sớm để chờ khoảnh khắc mặt trời mọc.

Trong suốt tháng 7, biển vô cực ở xã Đông Thụy Anh liên tục đón đông du khách. Cùng với đó, nhiều video ghi lại hành trình thức dậy từ nửa đêm, lội bùn hoặc ngồi xe xích băng qua bãi triều để săn bình minh thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, khiến địa điểm này một lần nữa trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm.

Theo chị Thu Thảo, người dân địa phương đang làm công việc dẫn đường cho khách khám phá biển vô cực, lượng khách tăng rõ rệt trong tháng 7. Riêng vào các ngày cuối tuần, nơi đây đón khoảng 700-800 du khách mỗi ngày. Nhiều người đến từ chiều hôm trước để ăn uống, nghỉ ngơi tại địa phương rồi khoảng 2h sáng bắt đầu hành trình ra biển. Không ít nhóm khác xuất phát từ Hà Nội từ khoảng 23h, đến nơi lúc rạng sáng và lên xe xích ngay để kịp ngắm bình minh.

Bên cạnh trải nghiệm biển vô cực, nhiều đoàn khách còn kết hợp khám phá các hoạt động đặc trưng của vùng bãi triều như bắt ngao, cào sò, đào ốc móng tay, tham quan rừng ngập mặn và tìm hiểu nghề làm muối của người dân địa phương.