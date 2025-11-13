Biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do xe điện

Theo Công an TP.HCM, pin xe điện thường bố trí trong khoang kín dưới gầm xe, được bao bọc nhiều lớp, gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy xe điện khi xảy ra cháy nổ.

TP.HCM đang thực hiện đề án chuyển đổi xanh, trong đó có phương án chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM đã có thông tin về công tác, phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho xe điện, trong bối cảnh nhiều vụ cháy nổ xe điện xảy ra gần đây.

Khó xử lý đám cháy pin xe điện

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết đối với thiết kế xe điện, pin thường được bố trí trong khoang kín đặt dưới gầm xe và được bảo vệ nhiều lớp. Do đó, khi xảy ra cháy pin, lực lượng chữa cháy khó có thể tiếp cận trực tiếp với khối pin, khiến việc phun nước làm mát, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy không đạt hiệu quả cao.

"Đây là khó khăn lớn nhất trong công tác phòng cháy chữa cháy cho xe điện, đặc biệt đối với xe sử dụng pin li-ion (pin lithium-ion)", Thượng tá Tùng nhấn mạnh.

Pin li-ion là loại pin sử dụng chất liệu lithium làm điện cực, loại pin này thường có mật độ năng lượng cao hơn so với các loại pin khác, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến để thay thế ắc quy chì.

Các phương pháp chữa cháy truyền thống như sử dụng nước, bột, khí CO2, bọt… ít hiệu quả đối với loại pin này do đặc tính cháy âm ỉ, sinh nhiệt cao và có khả năng tái bốc cháy sau khi đã được dập tắt.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho hay khi lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp đến hiện trường chỉ xác định đây là đám cháy xe điện, nhưng không xác định được chính xác chủng loại pin được lắp đặt trên xe.

"Việc không xác định được đặc tính kỹ thuật của pin gây khó khăn trong việc lựa chọn chiến thuật, biện pháp và chất chữa cháy phù hợp, dẫn đến hiệu quả xử lý không cao", lãnh đạo Phòng PC07 cho hay.

Theo ông Tùng, hiện Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hoàn chỉnh và thống nhất an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ áp dụng riêng cho pin xe điện, xe điện và hạ tầng xe điện.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo lộ trình chuyển đổi xanh và phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ cháy nổ liên quan đến phương tiện này.

Theo đó, Bộ Công an đang xây dựng danh mục, đề xuất trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc thù, phù hợp để chữa cháy hiệu quả với các đám cháy xe điện sử dụng pin li-ion và hạ tầng phương tiện giao thông điện sử dụng pin li-ion.

Đồng thời, Bộ cũng phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện và hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông sử dụng pin li-ion.

Biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xe điện

Tại họp báo, Phó trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, cũng đưa ra một số biện pháp để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ của xe điện sử dụng pin tại nhà ở riêng lẻ, các khu chung cư, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông dân trên địa bàn.

Theo đó, người dân cần kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng xe điện, hệ thống điện trong nhà, các khu chung cư để đảm bảo cả 2 hoạt động đúng cách và không gặp vấn đề; kiểm tra pin, hệ thống sạc và các bộ phận khác của xe điện thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu hỏng hóc hoặc mòn.

Khi sử dụng sạc xe điện, người dân cần dùng sạc chính hãng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, không sử dụng các loại pin trôi nổi để tự thay thế. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cùng với đó, Thượng tá Tùng khuyến cáo người dân sử dụng thiết bị sạc chính hãng và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Người dân không sử dụng các khối pin trôi nổi trên thị trường (hàng OEM) để tự thay thế cho khối pin trên xe.

Người dân cũng nên để xe điện ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Khu vực sạc pin không nên để vật tư, hàng hóa dễ cháy. Nếu được thiết kế ở nơi có vật tư, hàng hóa, tầng hầm, khu vực sạc cần được bố trí phòng riêng, ngăn cách với xung quanh bằng vật liệu không cháy, khó cháy để tránh cháy lan khi xảy ra hỏa hoạn.

Đáng chú ý, người dân không nên cắm sạc để từ ngày này sang ngày khác hoặc sạc qua đêm mà không có sự giám sát.

"Đây là điều nhiều người vẫn làm vì sự tiện lợi để đầy pin hôm sau sử dụng nhưng chúng có nguy cơ cháy nổ nếu bộ sạc đang sử dụng hỏng dẫn đến xảy ra hiện tượng quá điện áp trên pin", vị lãnh đạo Phòng PC07 lưu ý.

Trong trường hợp phát hiện hỏa hoạn, người dân cần sử dụng các phương tiện chữa cháy tiếp cận nguồn lửa, làm mát vị trí xung quanh, di dời vật tư, hàng hóa để tránh cháy lan.