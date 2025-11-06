Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện?

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện của Công ty Motorcycles TV là hướng đi tiềm năng, nhưng để triển khai cần có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Việc chuyển đổi động cơ điện cho các phương tiện xe xăng cũ được đánh giá là một hướng đi tiềm năng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 6/11, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết sau khi tiếp nhận đề xuất chuyển đổi động cơ điện cho xe chạy xăng cũ của Công ty TNHH TM&DV Motorcycles TV, Sở đã tổ chức cuộc họp với doanh nghiệp này và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến .

Theo báo cáo ban đầu của công ty, đề xuất đưa ra giải pháp bổ sung module động cơ điện và bộ điều khiển năng lượng dành cho xe chạy xăng tương tự như loại hình các ôtô hybrid.

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Sở Xây dựng đã gửi công văn tới Cục Đăng kiểm để báo cáo nội dung và đề xuất Cục xem xét, đánh giá, nghiên cứu nhằm sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm .

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo hoán đổi động cơ điện đối với môtô, xe máy .

Theo ông Giang, việc này nhằm tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, và hỗ trợ công ty Motorcycles TV được đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng cho các sản phẩm chuyển đổi động cơ điện .

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng và phù hợp với chủ trương chuyển đổi xanh trong giao thông của thành phố, nhằm giảm phát thải khí carbon và khí metan trong giao thông vận tải.

"Hiện nội dung này mới chỉ là báo cáo, đề xuất của doanh nghiệp và chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đánh giá và thẩm định. Để vấn đề này được xem xét và triển khai chính thức, cần tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở pháp lý, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn", ông Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Xây dựng cho biết Motorcycles TV cần giải quyết công nghệ và đánh giá tác động đối với yếu tố kinh tế, môi trường theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương .

Ông Giang nói thêm, sau khi công ty có đầy đủ cơ sở pháp lý và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, thành phố và các cơ quan liên quan sẽ xem xét để trình lên cấp có thẩm quyền quyết định việc triển khai với lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.