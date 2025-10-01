'Biển người' đổ về các nhà ga Trung Quốc dịp Quốc khánh

|
Biển người tại ga tàu Hồng Kiều, Thượng Hải vào ngày 28/9. Bắt đầu từ ngày 1/10 cả đất nước Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ kép Quốc khánh - Trung thu kéo dài tới 8 ngày, một “làn sóng di chuyển” khổng lồ đã đồng loạt bùng nổ. Ảnh: Reuters.
Khung cảnh đông nghẹt tại một nhà ga đường sắt ở Quý Dương Bắc ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu vào ngày 1/10. Theo kế hoạch vận tải được triển khai từ ngày 29/9, toàn bộ hệ thống đường sắt quốc gia đã phải căng mình để đáp ứng nhu cầu. Con số thống kê cho thấy, chỉ trong ngày 29/9, có tới 12,9 triệu lượt khách di chuyển bằng tàu hỏa. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Theo giới chức Trung Quốc, vào ngày 30/9, lượng hành khách tăng vọt lên 18,4 triệu lượt. Trong ảnh là hành khách chen chúc nhau vào Ga đường sắt Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, vào ngày 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Việc lưu lượng hành khách tăng cao kéo theo ban quản lý hệ thống đường sắt Trung Quốc phải bổ sung thêm 2.002 chuyến tàu khách để giảm áp lực. Hành khách chuẩn bị lên tàu tại ga đường sắt Cáp Nhĩ Tân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang ngày 29/9. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Không chỉ đường sắt, các sân bay cũng bước vào guồng quay căng thẳng. Ngày 30/9, hai sân bay lớn nhất thủ đô - Quốc tế Bắc Kinh và Đại Hưng - cùng lúc phải đón 220.000 lượt khách với gần 1.300 chuyến bay cất hạ cánh. Trong suốt kỳ nghỉ, riêng hai “cửa ngõ trên không” này dự kiến phục vụ hơn 2,97 triệu lượt khách. Trong ảnh là khung cảnh hành khách xếp hàng làm thủ tục tại Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào ngày 28/9. Ảnh: GT.
Sân bay Thượng Hải trong những ngày người dân Trung Quốc chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh - Trung thu. Theo ước tính của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, tổng số hành khách đi lại bằng máy bay trong 8 ngày lễ sẽ đạt 19,2 triệu lượt - mức cao kỷ lục, vượt xa những năm trước. Ảnh: Globalink.
Bên cạnh đường sắt và đường hàng không, lưu lượng giao thông đường bộ tại Trung Quốc cũng chứng kiến tình trạng tăng mạnh. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo, trung bình mỗi ngày sẽ có 62 triệu lượt xe lưu thông trên cao tốc, trong đó xe con chiếm 56,5 triệu lượt, tương đương gần 90% tổng lưu lượng. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Theo giới chức Trung Quốc, xu hướng tự lái xe và du lịch gia đình tiếp tục thống trị trong mùa nghỉ lễ năm nay. Từ chiều 30/9, lượng xe đã bắt đầu tăng nhanh, lên đỉnh vào khoảng 19h tối và kéo dài đến nửa đêm. Đặc biệt, ngày 1/10 được dự báo là “điểm nghẽn” lớn nhất, với lưu lượng cao điểm rơi vào tầm 11h trưa. Ảnh: Tân Hoa Xã.
