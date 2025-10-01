'Biển người' đổ về các nhà ga Trung Quốc dịp Quốc khánh

Khung cảnh đông nghẹt tại một nhà ga đường sắt ở Quý Dương Bắc ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu vào ngày 1/10. Theo kế hoạch vận tải được triển khai từ ngày 29/9, toàn bộ hệ thống đường sắt quốc gia đã phải căng mình để đáp ứng nhu cầu. Con số thống kê cho thấy, chỉ trong ngày 29/9, có tới 12,9 triệu lượt khách di chuyển bằng tàu hỏa. Ảnh: Tân Hoa Xã.