Mỹ lập phi đội drone chiến đấu cách Trung Quốc 400 km

Không quân Mỹ gần đây triển khai máy bay không người lái thường trực trên bán đảo Triều Tiên, với tên gọi giống phi đội từ Thế chiến II, trong bối cảnh khu vực âm ỉ căng thẳng.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh: Reuters.

Phi đội Trinh sát Viễn chinh 431 được kích hoạt hôm 29/9 tại căn cứ Không quân Kunsan trên bờ biển phía tây Hàn Quốc, phía nam thủ đô Seoul. Phi đội sẽ vận hành máy bay không người lái MQ-9 Reaper từ căn cứ này.

Reaper là máy bay không người lái một động cơ tua bin cánh quạt có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như chiến đấu. Với tầm bay mở rộng hơn 2.575 km và khả năng bay liên tục trên không khi tiếp nhiên liệu, Reaper sẽ tăng cường đáng kể năng lực không quân của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Tầm hoạt động của Reaper bao phủ Bắc Triều Tiên - khu phi quân sự (DMZ) giữa Bắc và Nam Triều Tiên cách Kunsan khoảng 240 km về phía bắc - cùng với biển Hoa Đông và đảo Đài Loan, cách đó khoảng 1.200 km.

Trung Quốc đại lục chỉ cách Kunsan khoảng 400 km. Biển Bột Hải, nơi hải quân Trung Quốc thường xuyên tập trận, cách căn cứ không quân Mỹ khoảng 965 km.

“MQ-9 sẽ hỗ trợ các ưu tiên của Mỹ và Hàn Quốc trong lĩnh vực tình báo, giám sát và trinh sát trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", một tuyên bố cho hay.

“Việc triển khai MQ-9 mang lại năng lực tác chiến mạnh mẽ cho khu vực”, Trung tá Douglas Slater, chỉ huy phi đội, chia sẻ. “Chúng tôi hỗ trợ nhiệm vụ, tăng cường hợp tác và thể hiện cam kết duy trì an ninh - ổn định trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Trong các nhiệm vụ chiến đấu, MQ-9 có thể mang nhiều loại vũ khí, từ tên lửa Hellfire đến bom dẫn đường bằng laser.

CNN nhận định việc bố trí Reaper thường trực tại Kunsan nhấn mạnh cam kết của Washington với Hàn Quốc và các đồng minh cùng đối tác tại Thái Bình Dương, trong bối cảnh một số ý kiến lo ngại cam kết sẽ lỏng lẻo dưới thời chính quyền Donald Trump.

Hiện, quân đội Mỹ chưa công bố số lượng Reaper bố trí tại Kunsan. Một bản tin của Không quân Mỹ cho thấy tính đến tháng 1, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ có 50 chiếc.

Quyết định đặt tên “phi đội 431” làm sống lại cái tên từ Thế chiến II, được thành lập vào năm 1943 với tên gọi Phi đội Tiêm kích 431 tại Australia. Khi đó, phi đội điều khiển máy bay chiến đấu P-38 Lightning tầm xa hộ tống cho máy bay ném bom Mỹ tại chiến trường Thái Bình Dương. Phi đội 431 hoạt động lần cuối với tư cách phi đội thử nghiệm máy bay F-111 tại California, ngừng hoạt động vào năm 1992.

Việc triển khai Phi đội Trinh sát Viễn chinh 431 tại Hàn Quốc là động thái lớn thứ 2 trong năm của Không quân Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên. Hồi tháng 7, Không quân Mỹ tuyên bố sẽ di chuyển 31 máy bay chiến đấu F-16 và 1.000 nhân viên từ Kunsan đến căn cứ Osan vào tháng 10.