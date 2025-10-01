Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái Trung Quốc mất tích ở Ai Cập chính là nghi phạm lừa đảo

  • Thứ tư, 1/10/2025 07:20 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Một nữ du khách 21 tuổi người Trung Quốc ban đầu được tin là đã mất tích ở Ai Cập, nhưng sau đó bị bắt với tình nghi lừa đảo buôn người.

Chi Guangying ban đầu được cho mất tích. Ảnh: X

Cô gái này là một trong 8 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ đột kích vào căn hộ tại khu First Settlement, New Cairo, thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 30/9 cho biết. Trong số đó có ba công dân Trung Quốc.

Băng nhóm này bị cáo buộc đã lừa các nạn nhân, phần lớn là người Trung Quốc - sang Ai Cập bằng lời hứa việc làm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Khi đến nơi, các nạn nhân bị bắt cóc và ép liên lạc với gia đình để đòi tiền chuộc.

Trong chiến dịch đột kích, cảnh sát giải cứu một nạn nhân người Trung Quốc, thu giữ súng, dao, thiết bị chích điện và điện thoại di động chứa bằng chứng hoạt động phạm tội. Vụ án đã được chuyển sang văn phòng công tố để điều tra thêm.

Bộ Nội vụ Ai Cập không công bố danh tính những người bị bắt, nhưng khẳng định một trong 3 nghi phạm người Trung Quốc chính là cô gái được cư dân mạng lan truyền thông tin mất tích. Truyền thông Trung Quốc xác định đó là Chi Guangying, 21 tuổi, đến Ai Cập từ ngày 9/8 và mất liên lạc với gia đình từ hôm 21/9.

Theo Red Star News, mẹ của Chi cho biết con gái yêu thích văn hóa Ai Cập và kim tự tháp. Sau khi tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc phù hợp, Chi sang Ai Cập vừa để du lịch vừa tìm cơ hội. Mẹ Chi nói thêm rằng bà đã cố gắng tìm tung tích con gái từ ngày 27/9, nhờ cộng đồng người Trung Quốc tại Ai Cập và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc.

“Cảm ơn tất cả mọi người. Dù tình hình chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng điều quan trọng là con bé đã được tìm thấy”, mẹ của Chi nói với Red Star News.

