'Biển người' chen chân xem diễu hành Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM

16h30 ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng âm lịch), đoàn diễu hành Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông, di chuyển và tập kết tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Hơn 1.000 diễn viên, nghệ nhân và võ sinh đến từ các hội quán, đoàn lân sư rồng đồng loạt diễu hành trong tiếng trống rộn ràng. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đứng kín hai bên đường theo dõi.

Dọc lộ trình diễu hành, người dân đứng kín hai bên đường, tạo thành "biển người" kéo dài hàng trăm mét. Tại các ngã tư, khu dân cư, chùa và hội quán, các đoàn dừng lại biểu diễn múa lân, múa rồng phục vụ người dân và du khách.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến từ sớm để chọn vị trí thuận lợi. Không ít phụ huynh vừa xem vừa giải thích cho con về ý nghĩa của Tết Nguyên tiêu - dịp lễ lớn của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM .

Điểm nhấn của năm nay là sự xuất hiện đầy đủ bộ linh vật Long - Lân - Quy - Phụng, tượng trưng cho quyền uy, thịnh vượng, trường tồn và cao quý.

Các tiết mục lân sư rồng luôn thu hút sự chú ý tại lễ hội. Mỗi phần trình diễn được tập luyện, dàn dựng kỹ lưỡng để khi di chuyển qua các tuyến phố vừa tạo hiệu ứng đẹp mắt, vừa giúp các thành viên có thể linh hoạt giao lưu với người dân.

Các diễn viên múa cho biết quá trình tập luyện khá vất vả, song mọi người đều nỗ lực để mang đến những phần trình diễn đồng đều, đẹp mắt.

Trong 9 năm qua, mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, cô Dung (phường Phú Lâm) lại chuẩn bị trang phục cho chó cưng xuống phố xem diễu hành. "Tôi rất mong chờ, muốn làm điều gì đó dễ thương. Khi thấy mọi người cười và xin chụp hình với thú cưng của mình, tôi cũng cảm nhận rõ hơn không khí rộn ràng của lễ hội", cô nói.

Lễ hội năm nay tiếp tục cho thấy sức hút của Tết Nguyên tiêu, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM.

Nhiều nhóm du khách nước ngoài háo hức chờ đoàn diễu hành đi qua, góp phần tạo nên không khí sôi động dọc tuyến đường. Họ bày tỏ mong muốn tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm lễ hội.

Lễ hội Tết Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM, hình thành từ khoảng thế kỷ XVII.

Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa (quận 5 cũ) ở TP.HCM được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức hàng năm.