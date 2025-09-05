Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Cơ quan khí tượng cho biết, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 13h ngày 5/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 117,8-118,8 độ Kinh Đông.

Trong 24 giờ tới, Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới. Ảnh minh hoạ: Minh Khang.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ 6/9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 9, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 1,2 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Tháng này, nắng nóng khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong khoảng nửa đầu tháng.

Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các nơi khác trên cả nước trong tháng nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó, một số ngày nguy cơ xảy ra mưa vừa, mưa to.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng vẫn xuất hiện trên phạm vi cả nước trong tháng 9.

Cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11.

"Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Đặc biệt, người dân cần đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng", cơ quan khí tượng lưu ý.