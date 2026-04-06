Biến cố của Trippier

Kieran Trippier chấp nhận chịu lỗ khi bán căn biệt thự 6 phòng ngủ với giá thấp hơn hơn 1,1 triệu bảng so với mức rao ban đầu giữa biến động đời sống cá nhân.

Trippier bán lỗ căn biệt thự để chuẩn bị rời Newcastle.

Kieran Trippier chính thức chia tay căn biệt thự từng là tổ ấm gia đình sau gần hai năm rao bán.

Thương vụ khép lại với mức giá gần 2,7 triệu bảng, thấp hơn đáng kể so với con số 3,8 triệu bảng khi bất động sản lần đầu được đưa ra thị trường vào tháng 7/2024.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc hôn nhân giữa Trippier và Charlotte rạn nứt. Không tìm được người mua trong thời gian dài, hậu vệ người Anh buộc phải giảm giá xuống 3 triệu bảng trước khi chấp nhận chốt mức cuối cùng.

Căn biệt thự tọa lạc tại khu dân cư biệt lập ở Northumberland, được Trippier mua vào năm 2022 với giá 3,1 triệu bảng sau khi trở lại Anh từ Atletico Madrid.

Sau đó, anh cùng gia đình đầu tư thêm 1,6 triệu bảng để nâng cấp toàn diện, biến nơi đây thành không gian sống mang đậm dấu ấn của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Bất động sản rộng rãi này tích hợp nhiều tiện ích cao cấp. Nổi bật là rạp chiếu phim, phòng giải trí và khu thư giãn với bể bơi trong nhà, phòng xông hơi và jacuzzi. Nội thất được hoàn thiện theo phong cách hiện đại, đi kèm hệ thống công nghệ tiên tiến.

Phòng giải trí gây chú ý với bộ sưu tập áo đấu của nhiều ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi và Mohamed Salah. Đây là một phần trong khoảng 200 chiếc áo mà Trippier sở hữu sau các lần đổi áo thi đấu.

Biến cố gia đình bắt đầu xảy ra trong năm 2024. Charlotte không xuất hiện cùng các WAGs tại Euro và đăng tải những thông điệp ẩn ý trên mạng xã hội. Sau giải đấu, hai người đi nghỉ riêng, trước khi Charlotte chuyển về Tây Bắc nước Anh cùng ba con.

Việc bán nhà được xem là bước đi cần thiết để Trippier ổn định lại cuộc sống. Ở tuổi 35, hậu vệ này cũng đứng trước những biến cố trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Sau hôn nhân thất bại với Charlotte, Trippier tiếp tục thiệt thòi trong việc thanh lý căn nhà từng là niềm tự hào của hai người. Ngoài ra, Trippier cũng chuẩn bị rời Newcastle cuối mùa giải này, sau 4 năm gắn bó.

