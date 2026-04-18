BIDV muốn nâng vốn lên hơn 105.000 tỷ đồng

BIDV dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại, đồng thời đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên hơn 105.000 tỷ đồng.

BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản khoảng 5-10% trong năm 2026. Ảnh: Việt Linh.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó đáng chú ý là phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch tăng vốn.

Theo đó, ngân hàng dự kiến sử dụng toàn bộ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, tương tự Vietcombank và VietinBank. Trong đó, lợi nhuận giữ lại sau trích lập các quỹ năm 2025 đạt 13.205 tỷ đồng .

Trước đó, trong tháng 10/2025, BIDV đã chi trả cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 4,5%, tương ứng khoảng 3.160 tỷ đồng cho cổ đông.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch nâng vốn điều lệ từ 68.975 tỷ đồng lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua nhiều nguồn như quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, BIDV mới hoàn tất một phần kế hoạch khi phát hành riêng lẻ, qua đó tăng vốn thêm 1.238 tỷ đồng , nâng vốn điều lệ lên 70.213 tỷ đồng . Gần đây, ngân hàng cũng hoàn tất đợt chào bán hơn 258 triệu cổ phiếu, tương đương 3,75% lượng cổ phiếu lưu hành, thu về hơn 10.000 tỷ đồng với giá bình quân 38.900 đồng/cp.

Song song, BIDV đang tiếp tục triển khai các phương án tăng vốn từ quỹ dự trữ ( 4.985 tỷ đồng ) và lợi nhuận để lại năm 2023 ( 13.972 tỷ đồng ). Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án, vốn điều lệ có thể vượt 105.000 tỷ đồng .

Về kế hoạch kinh doanh, ngân hàng dự kiến trình cổ đông mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản trong khoảng 5-10% trong năm 2026. Dư nợ tín dụng được điều hành theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước, trong khi mục tiêu lợi nhuận trước thuế phụ thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát không vượt 1,6%.

Kết thúc năm 2025, BIDV tiếp tục dẫn đầu hệ thống về quy mô khi tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng . Riêng dư nợ tín dụng đạt 2,32 triệu tỷ đồng , tăng 15,2% so với năm trước, chiếm khoảng 12,5% toàn nền kinh tế. Tổng tài sản đạt hơn 3,26 triệu tỷ đồng , tăng 20,5%, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 3 triệu tỷ đồng . Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19%, hệ số an toàn vốn (CAR) 9,05%, trong khi tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 81,81%.

Theo ước tính của Chứng khoán Vietcombank, BIDV có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 26% trong quý I và 15% cho cả năm 2026, tương ứng khoảng 43.435 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ trên 30%.

Các chuyên gia dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026 đạt khoảng 16,1%, với động lực chính từ mảng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Thu nhập khác cũng có thể tăng khoảng 30%, vượt 10.000 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh thu hồi nợ xấu.

Trong khi đó, Chứng khoán SSI đưa ra kịch bản thận trọng hơn khi dự báo lợi nhuận quý I/2026 tăng 11% so với cùng kỳ, đạt khoảng 8.200 tỷ đồng , nhờ tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng cải thiện và chất lượng tài sản ổn định.