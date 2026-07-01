BIDV công bố chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc mới từ 1/7

BIDV vừa hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao khi bổ nhiệm chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc cùng hai phó tổng giám đốc mới. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm. Ảnh: BID.

Ngày 30/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện 25% phần vốn của Nhà nước tại BIDV. Ông Lâm cũng được BIDV bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1997 và từng giữ các chức vụ như Giám đốc Ban quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Phó tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc BIDV.

Cùng ngày, Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện 15% phần vốn của Nhà nước tại BIDV kể từ thời điểm HĐQT BIDV bổ nhiệm ông Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc BIDV từ ngày 1/7.

Ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1996 và từng giữ các chức vụ như Giám đốc chi nhánh BIDV Nghệ An, Giám đốc Ban tổ chức nhân sự, Phó tổng giám đốc.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các nhân sự cấp cao BIDV. Ảnh: BID.

Bên cạnh hai nhân sự cấp cao này, HĐQT BIDV cũng bổ nhiệm ông Lê Huy Hoàng - Giám đốc Ban tổ chức nhân sự và ông Vũ Hoàng Dương - Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở Giao dịch 1 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Ông Vũ Hoàng Dương sinh năm 1974, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1995 và từng giữ các chức vụ như Giám đốc Ban quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc Chi nhánh BIDV Tây Hồ, Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở Giao dịch 1.

Ông Lê Huy Hoàng sinh năm 1979, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2002 và từng giữ các chức vụ như Giám đốc Chi nhánh BIDV Đống Đa, Giám đốc Chi nhánh BIDV Mỹ Đình, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao của BIDV là bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Thống đốc bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo BIDV sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để tiếp tục giúp ngân hàng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ, cung ứng vốn cho nền kinh tế. Qua đó, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng và đất nước.