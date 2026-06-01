Chân dung tân Chủ tịch và Tổng giám đốc BIDV

BIDV vừa kiện toàn loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, trong đó bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng làm Tổng giám đốc cùng 2 Phó tổng giám đốc mới.

Ông Lê Ngọc Lâm, tân Chủ tịch HĐQT BIDV. Ảnh: BID.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) vừa công bố thông tin về việc bầu và bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao theo các nghị quyết và quyết định được Hội đồng quản trị ban hành.

Theo đó, Hội đồng quản trị BIDV đã bầu ông Lê Ngọc Lâm, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo giới thiệu của ngân hàng, ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, gia nhập BIDV từ năm 1997 và có gần 30 năm gắn bó với ngân hàng này. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp, Phó tổng giám đốc BIDV.

Từ tháng 3/2021, ông Lâm được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIDV.

Cùng với việc bầu Chủ tịch HĐQT mới, BIDV cũng bổ nhiệm Tổng giám đốc và hai Phó tổng giám đốc ngân hàng, đều có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trong đó, người được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc BIDV là ông Hoàng Việt Hùng, sinh năm 1972. Ông Hùng gia nhập BIDV từ năm 1996, trải qua nhiều vị trí quản lý trong hệ thống như Phó giám đốc, Giám đốc BIDV Nghệ An, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự và Phó tổng giám đốc BIDV trước khi được giao trọng trách điều hành ngân hàng.

Hai Phó tổng giám đốc BIDV mới được bổ nhiệm gồm ông Lê Huy Hoàng, trước đó là Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV, và ông Vũ Hoàng Dương, trước đó giữ chức Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1.

Tính đến cuối quý I/2026, BIDV là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản gần 3,4 triệu tỷ đồng .

Ngân hàng hiện sở hữu mạng lưới gồm 175 chi nhánh và 927 phòng giao dịch trên cả nước, cùng 1 chi nhánh và 4 văn phòng đại diện ở nước ngoài. BIDV đang phục vụ hơn 22 triệu khách hàng cá nhân và khoảng 500.000 khách hàng doanh nghiệp, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác với hơn 2.300 định chế tài chính tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ.