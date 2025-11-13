Bí thư An Giang chỉ đạo xác minh lãnh đạo phường nhậu trong giờ làm

Liên quan phản ánh lãnh đạo phường Tô Châu và Trưởng Công an phường nhậu trong giờ hành chính, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh.

Mới đây, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của bà Đ.N.D (ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) về việc khi đến trụ sở Công an phường Tô Châu làm việc, bà bắt gặp cảnh Trưởng Công an phường Tô Châu cùng một số cán bộ đang nhậu trong giờ hành chính.

Hội trường Công an phường Tô Châu.

Bà D. trình bày với phóng viên, khoảng 15h ngày 24/10 (thứ Sáu), bà đến trụ sở Công an phường để gặp Thượng tá Hồng Thanh Sơn, Trưởng Công an phường, nhằm trao đổi một số nội dung đã làm việc trước đó với lãnh đạo Công an tỉnh.

Khi vào trụ sở, bà được cán bộ công an hướng dẫn vào hội trường vì ông Sơn đang ở bên trong. Tuy nhiên, bà D. cho biết khi vào hội trường, bà thấy một buổi ăn nhậu đang diễn ra, với sự tham dự của một số lãnh đạo phường.

“Ông Sơn đang ngồi bàn nhậu, không mặc đồng phục. Khi thấy tôi, ông xua tay nói cộc lốc: ‘Đi ra tiếp dân đi, đi đi’. Một số cán bộ, chiến sĩ đang bưng bê, phục vụ đồ ăn...”, bà D. viết trong đơn tố cáo.

Bà D. cho rằng đây là thái độ không đúng mực trong khi ông Sơn mới là người vi phạm giờ làm việc. Theo bà, Trưởng Công an phường đáng lẽ phải hỏi lý do bà đến làm việc và hướng dẫn theo quy trình tiếp công dân, thay vì đuổi bà ra như thể gây phiền. Bà D. cũng cung cấp đoạn ghi âm buổi làm việc với ông Sơn, trong đó có phần ông thừa nhận đã uống rượu.

Làm việc với PV Tiền Phong, Thượng tá Hồng Thanh Sơn giải thích hôm đó có Đại hội Hội Nông dân phường, đơn vị mượn hội trường Công an để tổ chức. Sau đại hội, có bữa cơm cho cán bộ, lãnh đạo và ông có uống nửa lon bia.

Phóng viên cũng trao đổi với Bí thư Đảng ủy phường Tô Châu, ông Lưu Thanh Bình. Ông Bình cho biết, theo lịch công tác, ông tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Tô Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức tại hội trường Công an phường Tô Châu.

Ông Bình thừa nhận sau đại hội nông dân có tổ chức ăn uống, có sử dụng bia. Tuy nhiên, do đại hội kết thúc sớm (gần 12 giờ trưa), Hội Nông dân phường đã dời địa điểm dùng cơm về trước Hội Nông dân, cách hội trường Công an khoảng 300 m, nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Ông Bình khẳng định: “Âm thanh trong hội trường là do đại hội, chúng tôi có mở nhạc nhưng không hát karaoke như phản ánh. Khi đại biểu ra về nhiều và trời chuẩn bị mưa, lãnh đạo Hội Nông dân mời tôi và vài khách mời về hội trường Công an phường để tiếp tục dùng tiệc. Tôi vẫn uống bia có chừng mực, nhằm đảm bảo việc tiếp xúc, đối thoại với các hội viên, nông dân tiêu biểu diễn ra đúng mực, gần gũi và hiệu quả, giúp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.”

Ông Bình cho biết thêm, ông Sơn là đại biểu khách mời dự Đại hội, trong quá trình tham dự, đã phân công một cấp phó trực để giải quyết công việc. Trong thời gian dùng tiệc tại hội trường Công an phường, mọi hoạt động đều đảm bảo trật tự, không ảnh hưởng đến công việc thường nhật của đơn vị. Hơn nữa, hội trường được tách biệt hoàn toàn với trụ sở làm việc của Công an phường.

Liên quan vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải xác nhận đã giao UBKT Tỉnh ủy rà soát, xác minh và báo cáo kết quả.

Hiện bà D. đã có đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBKT và Công an tỉnh An Giang đề nghị làm rõ sự việc. Thanh tra Công an tỉnh An Giang cũng đã tiếp nhận phản ánh cùng các tài liệu liên quan.