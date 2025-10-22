Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Học sinh lớp 8 bị bạn dùng gậy đánh nhập viện

  • Thứ tư, 22/10/2025 18:46 (GMT+7)
  • 18:46 22/10/2025

Sau mâu thuẫn cá nhân, nhóm học sinh Trường THCS Bình Thạnh Đông (xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) hẹn nhau ra bãi đất trống đánh nhau để giải quyết. Trong lúc xô xát, một em bị bạn dùng gậy ba khúc đánh vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22/10, lãnh đạo UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang cho biết Công an xã đang xác minh vụ 3 học sinh Trường THCS Bình Thạnh Đông đánh nhau, khiến một em bị thương phải nhập viện điều trị.

Danh ban nhap vien anh 1

Hình ảnh nam sinh ở An Giang nhập viện với nhiều vết thương do bị đánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 18/10, em L.T.G.B. (SN 2012, học lớp 8A6) đến đá bóng ở sân ấp Bình Trung 2 thì gặp N.M.T. (SN 2011, học lớp 9A5) - người có mâu thuẫn với B. từ trước. Sau khi đá bóng xong, cả hai hẹn nhau ra bãi đất trống ở ấp Bình Đông 2 để “giải quyết”.

Tại điểm hẹn, khi T. và B. đang đánh nhau bằng tay không, em P.V.T. (SN 2011, học lớp 9A2) bất ngờ cầm gậy ba khúc đánh vào đầu và mặt của B. khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, nhóm học sinh này rời khỏi hiện trường. Em B. được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an xã Bình Thạnh Đông đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh lên làm việc, đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Bình Thạnh Đông để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phía nhà trường cho biết, đã đến thăm hỏi sức khỏe học sinh bị thương, đồng thời mời phụ huynh các bên đến trao đổi, xin lỗi và thống nhất bồi thường thiệt hại. Các gia đình cam kết tăng cường giáo dục, quản lý con em, không để tái diễn sự việc tương tự.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh nhóm học sinh tụ tập ở khu vực đường vắng, cổ vũ hai nam sinh đánh nhau. Trong lúc xô xát, một học sinh cầm vật giống gậy tấn công từ phía sau khiến một em bị thương nặng.

https://tienphong.vn/mau-thuan-ca-nhan-hoc-sinh-lop-8-bi-ban-dung-gay-danh-nhap-vien-post1789505.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

