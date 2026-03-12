Giá xăng tăng, người dân vẫn 'bình thản' nhờ phương tiện công cộng

Giá xăng biến động khiến chi phí đi lại tăng. Song, một số người trẻ, dân văn phòng tại Hà Nội cho biết họ ít bị ảnh hưởng nhờ sử dụng phương tiện công cộng, xe bus, xe điện...

Những ngày gần đây, khi giá xăng có nhiều biến động, anh Đinh Hạ Lý (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết việc chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng kết hợp với xe đạp gấp trợ lực cách đây 3 năm bỗng trở nên thuận lợi hơn ngoài dự tính.

Nhiều người dân ưu tiên đi tàu điện trên cao kết hợp cùng xe đạp gấp để thuận tiện cho công việc.

Theo anh Lý, lựa chọn này ban đầu không xuất phát từ mục tiêu tiết kiệm chi phí xăng xe, mà chủ yếu nhằm tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng nhanh, cách di chuyển này lại vô tình giúp anh giảm đáng kể áp lực chi tiêu.

Trước đây, anh Lý thường sử dụng xe máy chạy xăng để đi làm. Do đặc thù công việc thường xuyên gặp gỡ khách hàng, mỗi tháng anh chi khoảng 500.000-700.000 đồng tiền nhiên liệu, với quãng đường di chuyển hơn 10 km từ nhà đến văn phòng tại phường Tây Hồ.

Hiện nay, anh kết hợp đi xe đạp đến ga tàu điện trên cao rồi tiếp tục di chuyển bằng tàu, tổng thời gian khoảng 20 phút. Theo anh Lý, tuyến tàu điện giúp tránh được tình trạng tắc đường, giảm căng thẳng khi di chuyển và mang lại cảm giác thoải mái hơn. “Ngồi trên tàu, tôi có thể nghe nhạc hoặc đọc sách, không phải lo khói bụi hay chen chúc trên đường”, anh chia sẻ.

Để thuận tiện hơn, anh Lý cũng sắm thêm một chiếc xe đạp gấp nhằm di chuyển từ ga tàu đến cơ quan. Theo anh, việc kết hợp các phương tiện này vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa phù hợp với lịch làm việc hàng ngày. Cách đi lại mới cũng giúp anh tiết kiệm được khoảng 20% chi phí sinh hoạt, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá nhiên liệu trên thị trường. “Vì đã mua vé tàu theo tháng nên dù đi nhiều hay ít thì chi phí cũng gần như cố định”, anh nói thêm.

Không chỉ tàu điện, xe buýt cũng trở thành lựa chọn của nhiều người dân trong bối cảnh giá xăng dầu tăng. Anh Lê Thành Trung, sống tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) cho biết, trước đây mỗi tuần anh chỉ đi xe buýt 1-2 ngày, còn lại chủ yếu sử dụng xe máy. Tuy nhiên, khi giá nhiên liệu tăng cao và xuất hiện tình trạng nhiều người phải xếp hàng chờ mua xăng, anh đã chuyển sang đi làm bằng xe buýt vào buổi sáng.

Hiện anh Trung thường sử dụng tuyến buýt số 60. Theo anh, thời gian di chuyển bằng xe buýt chậm hơn xe máy khoảng 10 phút, nhưng bù lại đỡ mệt mỏi hơn. “Đi xe buýt lâu hơn một chút nhưng không phải tự lái xe giữa dòng phương tiện đông đúc, vừa áp lực vừa nhiều khói bụi. Để tránh muộn giờ làm, tôi chủ động đi sớm hơn khoảng 10-15 phút”, anh Trung cho biết.

Trong ngày 9/3 có tới 45.575 lượt khách đi trên tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông; 30.983 lượt khách đi lại trên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo thống kê nhanh từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, từ 1/1 đến 9/3, đơn vị ghi nhận có hơn 2,3 triệu khách hàng đi lại trên tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông; hơn 1,34 triệu khách đi lại trên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Tuy nhiên, riêng trong ngày 9/3, lượng khách đã tăng vọt. Cụ thể, có tới 45.575 lượt khách đi trên tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông; 30.983 lượt khách đi lại trên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Phía công ty cũng dự báo, những ngày tới, lượng khách sẽ gia tăng.

Lãnh đạo Trung tâm quản lý điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết thêm, tổng sản lượng vé lượt (chưa tính sản lượng hành khách vé tháng, vé miễn phí) xe buýt trợ giá bình quân trong 3 ngày 7, 8, 9 (sau khi tăng giá xăng dầu) là 104.146 lượt hành khách, tăng 15% so với ngày 6/3 (thời điểm chưa tăng giá xăng dầu). Ngày 9/3 (thứ Hai), sản lượng vận chuyển đường sắt đô thị đạt 78.980 lượt hành khách, tăng 4% so với ngày 6/3 (thời điểm chưa tăng giá xăng dầu), trong đó, sản lượng tuyến 2A tăng 1%, tuyến 3.1 tăng 9%.