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Pháp luật

Bị phạt vì đăng video bịa chuyện 'chồng bỏ vợ theo tiểu tam' để câu view

  • Thứ hai, 22/6/2026 18:20 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, một người đàn ông tự ý quay video, bịa đặt nội dung liên quan đời tư người khác rồi đăng tải lên TikTok.

Ngày 22/6, Công an xã Long Điền (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.M.A (38 tuổi) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

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Công an làm việc với ông T.M.A. - người đăng thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan công an, chiều 14/6, vụ cãi vã xảy ra tại ấp Phước Trung, xã Long Điền giữa ông K.T.H và người thân trong gia đình liên quan việc phân chia tiền bạc.

Sau đó, ông H phát hiện trên TikTok xuất hiện video ghi cảnh tranh cãi của mình kèm nội dung: “Ck bỏ vk con theo tiểu tam 2 đời ck” (Chồng bỏ vợ con theo tiểu tam 2 đời chồng - PV).

Cho rằng thông tin này hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc bản chất vụ việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và hạnh phúc gia đình, ông H đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền nhanh chóng xác minh, làm rõ người đăng tải là ông T.M.A.

Qua làm việc, người này thừa nhận dùng điện thoại quay lại vụ cãi vã khi đi ngang qua khu vực xảy ra sự việc. Dù không quen biết các bên liên quan và không nắm rõ nguyên nhân vụ việc, ông A vẫn tự ý biên tập, chèn nội dung sai sự thật vào video rồi đăng công khai lên TikTok nhằm thu hút lượt xem.

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Nội dung bị cắt ghép sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, ông A thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video sau khi biết thông tin đăng tải là không đúng sự thật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Long Điền ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông A theo quy định.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không tự ý đăng tải, chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin liên quan đến người khác khi chưa được kiểm chứng.

Mọi hành vi bịa đặt, xuyên tạc sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/bi-phat-vi-dang-video-bia-chuyen-chong-bo-vo-theo-tieu-tam-de-cau-view-post1853469.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

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  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

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