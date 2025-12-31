Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chia sẻ clip đồi trụy trên mạng xã hội, cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng

  • Thứ tư, 31/12/2025 13:57 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một phụ nữ do có hành vi cung cấp, chia sẻ video clip có nội dung dâm ô, đồi trụy.

Theo thông tin từ Công an phường Nếnh, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản cá nhân do chị N.T.H (SN 2000, trú tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) quản lý đã cung cấp, chia sẻ các video clip có nội dung dâm ô, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Công an làm việc chị H.

Quá trình xác minh cho thấy hành vi của chị N.T.H vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022. Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Nếnh đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với trường hợp này.

Công an phường Nếnh khuyến cáo người dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng không gian mạng một cách lành mạnh, văn minh; tuyệt đối không đăng tải, quảng cáo, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin có nội dung dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội hoặc trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

