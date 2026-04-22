Bị phạt hơn 118 triệu đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Chạy quá tốc độ trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, một tài xế bị phạt tổng hơn 118 triệu đồng do "combo" vi phạm giao thông gồm không bằng lái, không giấy đăng ký xe và lỗi giao xe từ phía chủ phương tiện.

Tài khoản của Cục Cảnh sát Giao thông trên mạng xã hội vừa đăng trường hợp vi phạm giao thông với tổng mức phạt hành chính lên đến 118,5 triệu đồng, đi kèm việc tạm giữ phương tiện 7 ngày và trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Theo bài đăng, chủ xe khi đang điều khiển ôtô trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây đã bị phát hiện hành vi lái xe quá tốc độ. Tuy nhiên, đây không phải là lỗi vi phạm giao thông có mức tiền phạt cao nhất.

Sau điều tra, cảnh sát giao thông phát hiện người cầm lái không có giấy phép lái xe đủ điều kiện điều khiển ôtô, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Xe được đăng ký dưới tên chủ phương tiện là HTX VC Xanh - CN HCM.

Tài xế đã điều khiển xe với vận tốc vượt 10-20 km/h so với quy định. Ảnh: Cục CSGT.

Lỗi phạt cao nhất trong trường hợp này dành cho chủ xe, đơn vị giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, với mức phạt 58 triệu đồng. Mức phạt cao thứ 2 cũng cho chủ xe, với hành vi đưa phương tiện chưa có giấy đăng ký tham gia giao thông, mức phạt 34 triệu đồng.

Người lái bị phạt 19 triệu đồng vì điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày. Với hành vi điều khiển ôtô quá tốc độ quy định 10-20 km/h, người lái bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

Ngoài ra, người lái cũng bị phạt 2,5 triệu đồng vì điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, hiện nay toàn tuyến cao tốc đã được lắp đặt hệ thống giám sát, camera kiểm tra vận tốc. Vì vậy, người điều khiển phương tiện trên cao tốc cần đảm bảo duy trì tốc độ trong quy định cho phép, phù hợp với điều kiện đường, đảm bảo khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn không đáng có.