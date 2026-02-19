Bị nhắc nhở vì nẹt pô, nhóm thanh niên lao vào đuổi đánh công an viên

Công an phường Hòa Bình, TP Hải Phòng đang xác minh nhóm đối tượng hành hung dã man một cán bộ an ninh cơ sở (công an viên) khi bị nhắc nhở việc nẹt pô trong ngõ.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 19/2, Trung tá Đào Trịnh Cường, Trưởng Công an phường Hòa Bình cho biết, đơn vị đang tập trung điều tra, xác minh nhóm đối tượng côn đồ có hành vi hành hung dã man một cán bộ an ninh cơ sở (công an viên) trên địa bàn phường.

Nhóm côn đồ hành hung dã man cán bộ an ninh cơ sở phường Hòa Bình, TP Hải Phòng trong tối 28 Tết.

Theo Trung tá Cường, vụ việc được xác định xảy ra vào đêm 15/2 rạng sáng 16/2 (đêm 28, rạng sáng 29 Tết). Thời điểm này, một nhóm khoảng 3-4 thanh niên có hành vi lạng lách, nẹt pô xe trong ngõ xóm. Khi bị cán bộ an ninh cơ sở nhắc nhở, các đối tượng liên tục hành hung người thi hành nhiệm vụ.

Vụ việc khiến công an viên bị nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể, chảy máu và phải nhập viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của cán bộ này đã ổn định, tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video kèm hình ảnh và thông tin về việc nhóm côn đồ hành hung công an viên ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026 tại khu vực tổ dân phố Đông Tây thuộc phường Hòa Bình, TP Hải Phòng.

Ông Khương bị thương tích, xây xát nhiều nơi trên cơ thể sau khi bị nhóm côn đồ hành hung dã man.

Theo thông tin đăng tải, khoảng hơn 23h ngày 15/2, nhóm đối tượng gồm 7 người đi trên 3 xe máy tổ chức truy tìm một nhóm thanh niên khác ở khu ngõ trong tổ dân phố Đông Tây.

Nhóm này có hành vi nẹt pô, bật đèn pha và đi xe máy nghênh ngang, lạng lách trong ngõ xóm gây mất an ninh trật tự khu vực. Thấy vậy, ông Vũ Văn Khương (SN 1975, tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở của phường Hoà Bình) ra nhắc nhở, liền bị nhóm côn đồ này xông vào hành hung dã man.

Đáng nói, dù ông Khương đã nằm gục xuống đường nhưng có đối tượng còn nhảy lên cao để thụi cả hai chân vào vùng đầu của nạn nhân. Một số thanh niên côn đồ khác liên tục đấm, đá vào vùng mặt, đầu của ông Khương bất chấp việc có người can ngăn.