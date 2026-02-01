Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô, đánh bảo vệ gãy xương sườn

  • Chủ nhật, 1/2/2026 14:29 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Bảo vệ nhắc nhở nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, gây ồn ào trong khu đô thị, nhưng bị nhóm này đuổi đánh dã man, thương tích nặng.

Ngày 1/2, Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh truy xét nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nam bảo vệ của Khu đô thị Phúc An Villas, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khoảng 22h20 ngày 30/1, 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy vào Khu đô thị Phúc An Villas (xã Mỹ Hạnh). Nhóm này nẹt pô xe inh ỏi, chạy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường nội khu.

Truy tim, Nhom thanh nien, Net po, Danh bao ve, Gay xuong suon, Phuc An Villas, Chu Phuc An Villas, NV Phuc An Villas, Gdoc Phuc An Villas anh 1

Người bảo vệ bị đánh nhập viện. Ảnh: B.L.

Thấy mất trật tự, người bảo vệ khu đô thị ra nhắc nhở, yêu cầu nhóm thanh thiếu niên dừng nẹt pô và rời khỏi khu vực, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhóm này không chấp hành mà lái xe tông vào bảo vệ rồi đuổi đánh.

Nam bảo vệ bỏ chạy khoảng 30 m, thì ngã xuống đường. Lúc này, 6 thanh thiếu niên cầm nón bảo hiểm lao vào đánh tới tấp, dùng chân đạp vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Sau khi đánh nạn nhân gục tại chỗ, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Nam bảo vệ được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy 2 xương sườn, tổn thương phổi.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ và sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Truy tim, Nhom thanh nien, Net po, Danh bao ve, Gay xuong suon, Phuc An Villas, Chu Phuc An Villas, NV Phuc An Villas, Gdoc Phuc An Villas anh 2

Nạn nhân bị gãy xương sườn và đa chấn thương. Ảnh: B.L.

Trong ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cũng khởi tố, bắt tạm giam Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trưa 30/1, Nhật lái xe bán tải chở con gái lưu thông trên đường ĐT825, hướng từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh. Khi đến nút giao Ba Sa - Gò Mối, Nhật dừng xe chờ đèn đỏ.

Cùng thời điểm, ôtô do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái, xảy ra va chạm nhẹ vào cửa bên tài xế xe bán tải.

Thay vì thương lượng, Nhật lập tức xuống xe, lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, thái dương khiến ông H. ngã gục xuống đường. Chưa dừng lại, Nhật tiếp tục đá mạnh vào hông nạn nhân đến khi bất tỉnh.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa ông H. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân tử vong vào tối 31/1 vì xuất huyết não.

