Bi kịch ở chung kết Nations League 2025

Sự cố đau lòng xảy ra tại sân Munich Arena rạng sáng 9/6. Một cổ động viên qua đời sau khi ngã từ khán đài trên cao xuống khu vực dành cho các phóng viên. Huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, là người đầu tiên xác nhận thông tin này khi ông bước vào phòng họp báo ngay sau trận đấu.

Theo thông tin ban đầu, một nam cổ động viên bất ngờ rơi từ khán đài trên cao xuống khu vực báo chí trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Mặc dù các nhân viên an ninh và các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, và một xe cứu thương được điều đến ngay lập tức, mọi nỗ lực cứu sống nạn nhân đều không thành công.

Hiện tại, danh tính của nạn nhân, bao gồm cả độ tuổi và quê quán, chưa được công khai. Lý do người này lại ngã cũng chưa được làm rõ. Sau khi sự cố xảy ra, cảnh sát phong tỏa khu vực để điều tra vụ việc.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho tuyển Bồ Đào Nha, nhưng không khí ăn mừng bị lu mờ bởi sự cố thương tâm này. "Tất cả người có mặt tại sân đều bày tỏ sự tiếc thương đối với nạn nhân", Marca viết.

Rạng sáng 9/6, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 2-2, tạo tiền đề cho chiến thắng 5-3 của Bồ Đào Nha ở loạt luân lưu trận chung kết Nations League 2024/25, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch Nations League 2 lần.

