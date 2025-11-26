Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Format-Lifestyle

Bi kịch của Diego Maradona chưa dứt

  • Thứ tư, 26/11/2025 17:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tròn 5 năm từ ngày thế giới bóng đá sững sờ trước tin Diego Maradona qua đời, những lớp bụi mờ bao phủ giai đoạn cuối đời của huyền thoại Argentina tiếp tục gây rúng động.

Maradona được xác nhận qua đời sau khi lên cơn đau tim.

Sinh năm 1960, Maradona là biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 1986 cùng hai tuyệt tác "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ". Nhưng sau những phút giây kỳ vĩ là cuộc chiến dài với ma túy và các vấn đề sức khỏe.

Ông từng bị treo giò 15 tháng năm 1991 vì doping, rồi lại dính án cấm thi đấu tại World Cup 1994 khi mẫu thử chứa tới 5 chất cấm. Đến 1997, lần kiểm tra thứ 3 dương tính với ma túy hoàn toàn khép lại sự nghiệp lẫy lừng của Maradona.

Ngày 25/11/2020, Maradona qua đời ở tuổi 60 tại một căn nhà ở Tigre, Argentina trong lúc hồi phục sau ca phẫu thuật máu tụ não. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trái tim của ông to gấp đôi kích thước bình thường, kèm bệnh cơ tim giãn, xơ gan và viêm cơ tim.

Các công tố viên nói ông nằm trong đau đớn suốt nửa ngày trước cơn nhồi máu cơ tim cuối cùng. Nhưng những gì xảy ra trong các tuần cuối đời của Maradona mới thật sự gây sốc.

Trong phiên tòa hồi tháng 3, 7 thành viên ê-kíp y tế phụ trách cho Maradona bị cáo buộc ngộ sát với khả năng cố ý. Các tin nhắn WhatsApp bị rò rỉ cho thấy bác sĩ riêng Leopoldo Luque gọi ông là "thằng béo sắp đi đời". Có cáo buộc cho rằng Maradona bị tắm bằng vòi xịt thay vì được dìu vào nhà tắm, uống bia buổi sáng và được hòa thuốc ngủ vào rượu vào buổi tối.

Maradona anh 1

Hình ảnh gây sốc về cái chết của Maradona.

Công tố viên Patricio Ferrari mô tả nơi Maradona sống là "ngôi nhà kinh hoàng", và tất cả quy chuẩn y tế đều bị phá bỏ. "Đây là cách ông ấy chết", Ferrari nói và giơ bức ảnh thi thể Maradona với chiếc áo đen kéo lên, bụng chướng phồng. Ông khẳng định đội ngũ điều trị "xuề xòa, cẩu thả và bỏ mặc mọi nghĩa vụ".

Vụ xét xử kéo dài bất ngờ sụp đổ vào tháng 5/2025 vì thẩm phán Julieta Makintach. Bà là một trong 3 thẩm phán phụ trách vụ án xét xử đội ngũ y tế của Maradona, nhưng lại tham gia vào một bộ phim tài liệu nói về cái chết của huyền thoại bóng đá người Argentina.

Đoạn trailer chiếu cảnh vị nữ thẩm phán cho phép truyền thông quay phim, phỏng vấn về vụ án, điều trái luật định. Khi đoạn trailer của bộ phim tài liệu được trình chiếu tại tòa, luật sư của gia đình Maradona gọi thẩm phán Makintach là đồ rác rưởi.

Kết quả phiên tòa bị tuyên vô hiệu, Makintach phải từ chức, và câu chuyện công lý cho Maradona lại chìm trong hỗn loạn.

Năm năm trôi qua, bóng đá vẫn tôn thờ Maradona như một thiên tài chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử. Nhưng sự thật về những ngày cuối cùng đầy đau đớn, bị bỏ mặc và lạm dụng vẫn khiến cả thế giới bàng hoàng.

Và sau tất cả, công lý cho người hùng của Argentina vẫn chưa được thực thi.

Ngày Pele biến giấc mơ của Maradona thành hiện thực Trong một chương trình truyền hình, Pele nhận lời đánh đầu tâng bóng cùng Diego Maradona.

De Bruyne đến, McTominay mất chỗ ở Napoli

Sau mùa giải đầu tiên rực rỡ cùng Napoli, Scott McTominay bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi tại sân Diego Maradona.

20:02 30/9/2025

Quyết định lịch sử của Napoli

Napoli chuẩn bị bước vào một cuộc thay đổi lịch sử: chia tay sân Diego Armando Maradona để xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới.

09:02 27/7/2025

Tình tiết mới trong vụ án về Maradona

Một thẩm phán Argentina phải rút khỏi phiên tòa xét xử liên quan đến cái chết của Diego Maradona vì tham gia bộ phim tài liệu về vụ án.

19:12 29/5/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Man City guc nga tu su chu quan hinh anh

Man City gục ngã từ sự chủ quan

26 phút trước 19:24 26/11/2025

0

Thất bại 0-2 trước Leverkusen ở Champions League không chỉ là cú vấp của Man City, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng niềm tin giữa Pep Guardiola và truyền thông Anh.

Messi suyt tro lai Barca hinh anh

Messi suýt trở lại Barca

31 phút trước 19:20 26/11/2025

0

Tờ Sport tiết lộ Lionel Messi đạt thỏa thuận trở lại Barcelona vào năm 2023, thậm chí hợp đồng được soạn thảo, nhưng cuộc tái ngộ trong mơ ấy đã đổ bể.

Barca sai lam lon voi Cucurella hinh anh

Barca sai lầm lớn với Cucurella

47 phút trước 19:04 26/11/2025

0

Quyết định bán Marc Cucurella cho Getafe với giá chỉ 12 triệu euro để ưu tiên dùng Junior Firpo khiến ban lãnh đạo Barcelona phải hối tiếc.

Minh Nghi

Maradona Maradona Ferrari Maradona

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý