Bi kịch của Diego Maradona chưa dứt

Tròn 5 năm từ ngày thế giới bóng đá sững sờ trước tin Diego Maradona qua đời, những lớp bụi mờ bao phủ giai đoạn cuối đời của huyền thoại Argentina tiếp tục gây rúng động.

Maradona được xác nhận qua đời sau khi lên cơn đau tim.

Sinh năm 1960, Maradona là biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 1986 cùng hai tuyệt tác "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ". Nhưng sau những phút giây kỳ vĩ là cuộc chiến dài với ma túy và các vấn đề sức khỏe.

Ông từng bị treo giò 15 tháng năm 1991 vì doping, rồi lại dính án cấm thi đấu tại World Cup 1994 khi mẫu thử chứa tới 5 chất cấm. Đến 1997, lần kiểm tra thứ 3 dương tính với ma túy hoàn toàn khép lại sự nghiệp lẫy lừng của Maradona.

Ngày 25/11/2020, Maradona qua đời ở tuổi 60 tại một căn nhà ở Tigre, Argentina trong lúc hồi phục sau ca phẫu thuật máu tụ não. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trái tim của ông to gấp đôi kích thước bình thường, kèm bệnh cơ tim giãn, xơ gan và viêm cơ tim.

Các công tố viên nói ông nằm trong đau đớn suốt nửa ngày trước cơn nhồi máu cơ tim cuối cùng. Nhưng những gì xảy ra trong các tuần cuối đời của Maradona mới thật sự gây sốc.

Trong phiên tòa hồi tháng 3, 7 thành viên ê-kíp y tế phụ trách cho Maradona bị cáo buộc ngộ sát với khả năng cố ý. Các tin nhắn WhatsApp bị rò rỉ cho thấy bác sĩ riêng Leopoldo Luque gọi ông là "thằng béo sắp đi đời". Có cáo buộc cho rằng Maradona bị tắm bằng vòi xịt thay vì được dìu vào nhà tắm, uống bia buổi sáng và được hòa thuốc ngủ vào rượu vào buổi tối.

Hình ảnh gây sốc về cái chết của Maradona.

Công tố viên Patricio Ferrari mô tả nơi Maradona sống là "ngôi nhà kinh hoàng", và tất cả quy chuẩn y tế đều bị phá bỏ. "Đây là cách ông ấy chết", Ferrari nói và giơ bức ảnh thi thể Maradona với chiếc áo đen kéo lên, bụng chướng phồng. Ông khẳng định đội ngũ điều trị "xuề xòa, cẩu thả và bỏ mặc mọi nghĩa vụ".

Vụ xét xử kéo dài bất ngờ sụp đổ vào tháng 5/2025 vì thẩm phán Julieta Makintach. Bà là một trong 3 thẩm phán phụ trách vụ án xét xử đội ngũ y tế của Maradona, nhưng lại tham gia vào một bộ phim tài liệu nói về cái chết của huyền thoại bóng đá người Argentina.

Đoạn trailer chiếu cảnh vị nữ thẩm phán cho phép truyền thông quay phim, phỏng vấn về vụ án, điều trái luật định. Khi đoạn trailer của bộ phim tài liệu được trình chiếu tại tòa, luật sư của gia đình Maradona gọi thẩm phán Makintach là đồ rác rưởi.

Kết quả phiên tòa bị tuyên vô hiệu, Makintach phải từ chức, và câu chuyện công lý cho Maradona lại chìm trong hỗn loạn.

Năm năm trôi qua, bóng đá vẫn tôn thờ Maradona như một thiên tài chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử. Nhưng sự thật về những ngày cuối cùng đầy đau đớn, bị bỏ mặc và lạm dụng vẫn khiến cả thế giới bàng hoàng.

Và sau tất cả, công lý cho người hùng của Argentina vẫn chưa được thực thi.

