Trong thông báo chính thức, Napoli cho biết một cuộc họp được tổ chức với UEFA, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) và chính quyền thành phố Naples để đánh giá tình trạng sân hiện tại. Kết quả không mấy tích cực. UEFA khẳng định sân Maradona không đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và khuyến nghị CLB cần có giải pháp căn cơ.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis thừa nhận mọi nỗ lực nghiên cứu và lên phương án cải tạo trong hai năm qua đều đi vào ngõ cụt. “Ngay cả khi đầu tư một khoản khổng lồ, cấu trúc sân hiện tại cũng không thể đáp ứng tiêu chuẩn của một sân bóng hiện đại”, thông báo của Napoli nhấn mạnh.

Thay vì tiếp tục “vá víu” sân Maradona, CLB quyết định rót vốn xây dựng một sân vận động mới từ đầu. Đây sẽ là công trình đủ sức tổ chức các trận đấu Euro 2032, đồng thời trở thành biểu tượng mới của thành phố Naples.

Theo tiết lộ ban đầu, một khu đất rộng chưa khai thác trong thành phố được chọn làm địa điểm xây dựng. Dự án này không chỉ phục vụ tham vọng bóng đá mà còn góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và diện mạo đô thị.

Việc rời xa sân Diego Armando Maradona - nơi gắn liền với nhiều ký ức vàng son - chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, đây là bước đi tất yếu nếu Napoli muốn bắt kịp tiêu chuẩn bóng đá đỉnh cao châu Âu và khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới.

Sự kiện này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho Napoli: một sân vận động hiện đại, tầm vóc quốc tế và có thể trở thành “ngôi nhà” của những trận cầu đỉnh cao trong tương lai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.