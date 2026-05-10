Bị khởi tố vì bán 5 cây gậy bi-a của chủ quán để trả nợ

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán bi-a tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, Trần Trọng Đức đã mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng đi bán và cầm cố để lấy tiền.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trọng Đức (SN 2001, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Trần Trọng Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 4/2025. Thời điểm này, Trần Trọng Đức được anh Vũ Đại Ng. (trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý và trông coi tài sản tại quán bi-a Pool Ko (địa chỉ số 85 đường Đông A, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình).

Lợi dụng lòng tin của chủ quán, Đức đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý lấy đi 5 cây gậy bi-a chuyên dụng. Qua định giá, số tài sản này có tổng trị giá khoảng 126,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã mang số gậy trên đi bán và cầm cố tại các cửa hàng khác nhau để lấy tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Hành vi của Trần Trọng Đức bị khởi tố theo quy định tại Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.