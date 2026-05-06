Bao vây rừng núi, bắt giữ đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp

Sau khi trên địa bàn liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm, lực lượng Công an TP Huế triển khai truy xét, bao vây khu vực rừng núi, khống chế thành công nghi phạm có nhiều tiền án khi đối tượng chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an TP Huế cho biết Công an phường Phong Phú vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố bắt giữ thành công một đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, tại phường Phong Phú liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm. Lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của người dân, đối tượng trèo tường rào, cạy cửa, đột nhập vào nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng Mai Đức Hạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Công an phường Phong Phú đã khẩn trương phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triển khai đồng bộ biện pháp xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Mai Đức Hạnh (SN 1984, trú phường Phong Quảng, TP Huế).

Xác định đối tượng lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), lực lượng công an tổ chức bao vây, truy bắt. Tại đây, Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát, nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài, nên đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, chiếm đoạt 1 xe máy và 3 điện thoại di động, sau đó mang đi bán. Theo cơ quan công an, đối tượng Hạnh từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.