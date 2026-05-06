Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong rừng tràm ở TP.HCM

  • Thứ tư, 6/5/2026 08:26 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phát thông báo truy tìm tung tích, lai lịch một nạn nhân tử vong chưa rõ danh tính, được phát hiện trong tình trạng phân hủy tại khu vực núi Minh Đạm.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến vụ "chết người chưa rõ nguyên nhân" xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 28/4, Công an xã Phước Hải nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy tại khu vực rừng tràm thuộc núi Minh Đạm, ấp Hải Sơn.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính và lai lịch.

Cơ quan điều tra cho biết nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng từ 50 đến 60, cao khoảng 1,68 m, tóc ngắn màu đen. Khi được phát hiện, người này mặc áo khoác dài tay màu xanh đen, bên trong là áo dài tay màu nâu xám có cúc lớn, quần dài màu xám, đi dép da màu đen.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp cung cấp thông tin để xác minh danh tính nạn nhân.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để hỗ trợ công tác điều tra.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

