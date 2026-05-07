Bắt giữ đối tượng trộm cắp 10 máy ảnh

Lợi dụng cửa hàng sơ hở, Mai Văn Lợi đã đột nhập vào bên trong trộm cắp 10 máy ảnh trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Trước đó, rạng sáng 21/4/2026, tại cửa hàng kinh doanh máy ảnh ở số 55 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản, đối tượng đã đột nhập, trộm cắp 10 chiếc máy ảnh với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cửa Nam đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra truy xét. Qua đó xác định đối tượng gây án là Mai Văn Lợi (SN 1998, trú tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi gây án, Lợi nhanh chóng rời khỏi Hà Nội. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/5/2026, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ Mai Văn Lợi khi đối tượng đang bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai nhận sau khi trộm cắp số máy ảnh trên, Lợi mang vào TP.HCM để tiêu thụ, đồng thời trốn tránh sự truy vết của lực lượng Công an. Toàn bộ số tài sản lấy trộm được, đối tượng bán với giá 54 triệu đồng.

Hiện Công an phường Cửa Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.