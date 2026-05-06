Bắt 4 người ở TP.HCM dùng axit công nghiệp pha chế thành giấm Hàn Quốc

Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn cùng 3 nhân viên bị Công an TP.HCM bắt vì mua Acid Acetic công nghiệp pha với nước thành giấm ăn đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Thư - Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn, có trụ sở tại phường Chợ Lớn, cùng 3 nhân viên, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo Công an TP.HCM, Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại hóa chất.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt thủ tục tố tụng với 4 bị can, gồm Trần Minh Thư và 3 nhân viên Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường, Nguyễn Văn Nhì. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư (sinh năm 1979) đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm Acetic giả xuất xứ Hàn Quốc sử dụng trong thực phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 9/2025 đến nay, nhóm này đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính rất lớn.

Thủ đoạn của nhóm này là thu mua Acid Acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm Acetic sử dụng trong thực phẩm, chiết vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm Acetic xuất xứ Hàn Quốc thật, để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm khám xét khẩn cấp ở kho hàng, trụ sở Công ty Thư Trần Hớn, cơ quan chức năng thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Acid Acetic sử dụng trong công nghiệp là loại không phải lên men tự nhiên, mà được ứng dụng, sử dụng trong ngành dệt, nhuộm vải, trong ngành gỗ để chống mốc, giúp sản phẩm có độ bền cao hơn... Nếu sử dụng hóa chất này trong thực phẩm sẽ gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng/dạ dày; gây tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng như chì, arsen. Chất này có thể gây trào ngược dạ dày, đau bụng, loét thực quản và thậm chí tử vong nếu nồng độ cao.