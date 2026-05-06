Tạm giam Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS

Vụ án có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động kéo dài, thủ đoạn tinh vi và có yếu tố nước ngoài. Các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về đường dây lừa đảo quy mô lớn với vỏ bọc là Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy, câu kết với người nước ngoài, sử dụng nền tảng trực tuyến để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu, nhưng chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Đối tượng Đỗ Văn Mạnh (tên thường gọi là Đỗ Mạnh Dũng), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS).

Theo đó, năm 2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phát hiện một đường dây lừa đảo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh không hợp pháp.

Trước dấu hiệu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của các đối tượng trong đường dây này, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra xác minh và làm rõ Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, tên thường gọi là Đỗ Mạnh Dũng, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS), cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động.

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Mạnh.

Để thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu, đối tượng Mạnh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bright Set theo khung tham chiếu chung châu Âu có tên Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy.

Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được đối tượng Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam. Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia.

Với mỗi trường hợp tham gia thi, các đối tượng thu từ 2 đến 18 triệu đồng, thu lời bất chính số tiền gần 200 tỷ đồng .

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Đặng Thị Huyền.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, nơi ở hiện tại phường Ba Đình, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết việc triệt phá thành công đường dây này không chỉ kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo quy mô lớn, mà còn góp phần chấn chỉnh kỷ cương trong lĩnh vực đào tạo, cấp chứng chỉ.

Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các loại chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp, không tham gia các kỳ thi trái phép, đồng thời cảnh giác trước các quảng cáo "thi dễ, cấp nhanh" trên mạng xã hội…, đồng thời đề nghị những cá nhân đã tham gia các kỳ thi do đường dây này tổ chức cần chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.