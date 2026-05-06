Lời khai của người mẹ và nhân tình trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé vào chân, lưng, đầu vì "không nghe lời". Dù nạn nhân bị thương nặng, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ bạo hành bé trai 2 tuổi gây đa chấn thương nghiêm trọng liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột) và Danh Chơn (cha dượng).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi đánh đập cháu bé. Trúc khai trong lúc cho con ăn, thấy bé quấy khóc, không hợp tác, nên đã dùng cây tre đánh. Cú đánh đã trúng vào vùng đầu của nạn nhân.

Trong khi đó, Danh Chơn khai nhận nhiều lần dùng cây tre đánh vào chân cháu bé vì cho rằng đứa trẻ "không nghe lời".

Chân dung mẹ ruột và tình nhân đánh, bạo hành bé trai.

Đáng chú ý, lời khai của cặp đôi thể hiện việc bạo hành không chỉ xảy ra một lần. Riêng trong ngày 2/5, cả hai đã nhiều lần đánh cháu bé vào các vùng chân, lưng và đầu.

Dù phát hiện nạn nhân bị chảy máu, có biểu hiện bất thường, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Chỉ đến khi sức khỏe cháu bé chuyển biến xấu, 2 đối tượng mới tìm cách vay tiền để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy vụ việc có dấu hiệu bạo hành kéo dài trong thời gian trước đó.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, tổn thương nhiều cơ quan nội tạng và có dấu hiệu bị tác động lực mạnh nhiều lần.

Sau khi được các bác sĩ tích cực hồi sức và xử trí tổn thương nội tạng, tình trạng sức khỏe của bé trai N.G.K. (2 tuổi) – nạn nhân trong vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Hiệp đã có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy kịch và hiện được chuyển từ khoa hồi sức tích cực sang phòng điều trị thường để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Dù vẫn còn rất yếu, bé K. đã tỉnh táo, có thể sinh hoạt và ăn uống trở lại. Đây được xem là tín hiệu khả quan sau quá trình điều trị đầy khó khăn.

Nguyễn Thị Thanh Trúc - mẹ ruột nạn nhân.

Không chỉ tổn thương thể chất, yếu tố tâm lý của bệnh nhi cũng được đặc biệt quan tâm. Đại diện bệnh viện cho biết bé vẫn có biểu hiện hoảng loạn nhất định song đã dần ổn định nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên công tác xã hội. Các hoạt động tư vấn tâm lý, chăm sóc tinh thần, vui chơi tương tác đang được triển khai thường xuyên nhằm giúp bệnh nhi giảm căng thẳng, phục hồi cảm xúc.

Trước đó vào ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Hiện, cơ quan công an tiếp tục làm rõ vai trò, mức độ hành vi của từng đối tượng, đồng thời trưng cầu giám định thương tích để xử lý theo quy định pháp luật.