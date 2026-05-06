Triệt phá ổ sản xuất hàng giả núp bóng doanh nghiệp

Ngày 6/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị phát hiện, triệt phá ổ sản xuất hàng giả với số lượng lớn, núp bóng danh nghĩa Công ty cổ phần Tập đoàn Shabigroup.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Shabigroup (trụ sở phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) có dấu hiệu sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp, có yếu tố che giấu tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP, đồng thời xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, vào cuọc xác minh, điều tra.

Số lượng hàng giả đã thành phẩm được lực lượng chức năng thu giữ.

Kết quả điều tra cho thấy với vỏ bọc doanh nghiệp, Công ty Shabigroup tổ chức sản xuất công khai, có nhà xưởng, dây chuyền, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng, hàng hóa sau đó được đưa ra thị trường dưới dạng mỹ phẩm, thiết bị y tế có nhãn mác đầy đủ.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra kho hàng và hoạt động sản xuất của Công ty Shabigroup.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 8.500 chai mỹ phẩm có tên "Dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà" đã thành phẩm, đang được doanh nghiệp chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Bên trong nhà xưởng của Công ty Shabigroup.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định, sản phẩm trên thiếu 2 thành phần quan trọng gồm Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội) so với nội dung đã công bố, ghi trên nhãn bao bì.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng xác định đây là hành vi sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng.

Theo xác định ban đầu, giá trị sản xuất lô hàng 8.500 chai mỹ phẩm trên chỉ khoảng 138 triệu đồng, song nếu tiêu thụ trót lọt ra thị trường, giá trị hàng hóa có thể lên tới khoảng 700 triệu đồng, mang lại khoản lợi nhuận bất chính hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng liên quan.

Nhân viên Công ty Shabigroup đóng gói hoàn thiện sản phẩm mỹ phẩm giả.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện doanh nghiệp khai nhận trước đó doanh nghiệp này cũng đã sản xuất, bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai dung dịch vệ sinh cùng loại cho cùng một đơn vị phân phối để bán ra thị trường.

Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố, đồng thời khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Văn Tâm (Giám đốc Công ty Shabigroup) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.