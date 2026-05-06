Vợ chồng giám đốc thuê, nuôi 11 lao động nước ngoài cư trú trái phép

  • Thứ tư, 6/5/2026 11:54 (GMT+7)
Dù biết rõ nhiều lao động nước ngoài quá hạn tạm trú, vợ chồng giám đốc Công ty Thủy Mộc Phát vẫn thuê nhà, bố trí việc làm và trả lương, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 6/5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vy Văn Linh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và bà Trần Thị Hiên (SN 1988, kế toán công ty, vợ ông Linh) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Chánh Phú Hòa kiểm tra một căn hộ trên địa bàn, phát hiện nhiều người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định về cư trú.

Vợ chồng Hiên - Linh tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện 11 người quốc tịch Bangladesh không khai báo tạm trú, không xuất trình được hộ chiếu, thị thực theo yêu cầu. Trong số này, có 10 người đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng ông Linh biết rõ tình trạng cư trú trái phép của các trường hợp trên nhưng vì vụ lợi vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, bố trí phương tiện đưa đón đi làm hằng ngày, đồng thời thuê làm việc và trả lương.

Cơ quan Công an nhận định, hành vi của các đối tượng đã vi phạm quy định pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. Khi sử dụng lao động là người nước ngoài, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ thủ tục bảo lãnh, cấp thị thực và giấy phép lao động theo quy định.

Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

