Chuyển 9 trường hợp kinh doanh đa cấp có dấu hiệu vi phạm sang Công an

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, năm 2025, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực bán hàng đa cấp. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Công tác hậu kiểm tiếp tục được Ủy ban Cạnh tranh quốc gia triển khai tích cực, hiệu quả với 6 đoàn kiểm tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt trên 1,3 tỷ đồng .

Cả nước còn 15 doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp.

Ủy ban cũng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chủ động rà soát, thu thập thông tin và chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các cơ quan công an.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng đã phối hợp với cơ quan công an nhiều địa phương trong việc cung cấp thông tin và xác minh mô hình có dấu hiệu kinh doanh đa cấp đối với 41 trường hợp.

Nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng đã khởi tố liên quan đến các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (theo Điều 217a Bộ luật Hình sự); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (có sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp) (Điều 290 Bộ luật Hình sự) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Tính đến hết tháng 4/2026, trên cả nước hiện có 15 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, giảm 4 doanh nghiệp so với năm 2024. Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đạt 652.184 người, giảm khoảng 6% so với năm 2024.

Tổng doanh thu ngành bán hàng đa cấp năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với năm 2024. Xu hướng giảm doanh thu của toàn ngành đã diễn ra liên tục từ năm 2022 đến nay. Số thuế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nộp vào ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt trên 2.306 tỷ đồng.

Năm 2025, Herbalife Việt Nam là doanh nghiệp có doanh thu cao nhất, đạt trên 8.314 tỷ đồng , tương đương hơn 55% doanh thu toàn ngành. Tiếp theo là các doanh nghiệp như Amway Việt Nam, Care For Việt Nam, Nu Skin và Unicity Marketing.

Doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu đến từ nhóm sản phẩm thực phẩm chức năng, chiếm khoảng 87,7% tổng doanh thu. Doanh thu từ mỹ phẩm chiếm khoảng 4,7%. Các mặt hàng như đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và sản phẩm khác chiếm khoảng 7,6%.

Mức hoa hồng và tiền thưởng bình quân mà mỗi người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được trong năm 2025 khoảng 11,42 triệu đồng/người, tương đương 9% thu nhập bình quân đầu người của cả nước trong năm 2025.