Đại úy công an bị tấn công tại trụ sở đã được phẫu thuật sọ não

  • Thứ tư, 6/5/2026 10:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã hút máu tụ trong não và nối lại bàn chân bị đứt lìa cho Đại úy công an bị đối tượng dùng rựa tấn công tại trụ sở Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 6/5, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho Đại úy Hoàng Trung H., cán bộ Công an phường Ba Đồn bị thương nặng trong vụ đối tượng dùng rựa tấn công tại trụ sở công an xảy ra vào trưa 5/5.

Đại uý H. đã được phẫu thuật sọ não và nối lại bàn chân.

Theo bệnh viện, nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, trên đầu có vết chém sâu gây chảy máu não, đồng thời 1/3 bàn chân phải bị chém đứt lìa.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và đồng thời thực hiện nối lại phần bàn chân bị đứt lìa.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết ca nối bàn chân đặc biệt phức tạp do vết thương nghiêm trọng, tổn thương nhiều mạch máu và gân cơ. "Bệnh viện trước mắt chỉ thực hiện nối các mạch máu chính để duy trì sự sống cho bàn chân. Sau đó, các bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế đã ra hỗ trợ xuyên đêm để hoàn thành ca ghép", lãnh đạo bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới thông tin.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó.

Đến sáng 6/5, dù đã qua cơn nguy kịch, Đại úy H. vẫn chưa tỉnh lại và đang được hồi sức tích cực, theo dõi đặc biệt.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin khoảng 12h40 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại TDP Thủy Sơn, phường Ba Đồn; nơi ở hiện nay tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) mang theo một cây rựa dài khoảng 80 cm xông vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Đại úy Hoàng Trung Hoài đang thực hiện nhiệm vụ trực ban, thì bất ngờ bị đối tượng dùng rựa chém liên tiếp vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ vụ tấn công.

Sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế, bắt giữ cùng tang vật là cây rựa gây án. Vụ việc khiến Đại úy Hoài bị thương đặc biệt nghiêm trọng, mất nhiều máu, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa.

Hoàng Nam/Tiền Phong

