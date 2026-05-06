Ngày 12/5, sẽ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hậu 'Pháo'

Tòa án Quân sự Trung ương ra quyết định, ngày 12/5 sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) cùng một số bị cáo là cựu lãnh đạo 2 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do có sai phạm tại Dự án Sân bay Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hòa.

Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa. 2 thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử là Đại tá Trần Đức Ninh và Thượng tá Lê Ngọc Tuấn. 2 kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương tham gia phiên tòa là Đại tá Nguyễn Tiến Đông và Thượng tá Nguyễn Quốc Viên.

Hai chị em bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm.

5 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á).

Vụ án có 414 bị hại có đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, các bị hại đều cho rằng, họ không phải bị hại mà là khách hàng.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập một số cá nhân, đơn vị với tư cách người liên quan, trong đó có Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Ngân hàng MB - Chi nhánh Bắc Sài Gòn và một đại gia có nhu cầu mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời thay bị cáo Nguyễn Văn Hậu bồi thường cho các bị hại.

Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện Dự án Sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý, nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "Tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Trong đơn kháng cáo, các khách hàng cho rằng, thời điểm ký kết hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản pháp lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này.

Ngoài ra, việc họ nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện 3 dự án BT cho tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp cũng sử dụng tiền của họ để thi công hạ tầng dự án, chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo.

Do đó, các khách hàng đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp bị cáo Hậu và các cổ đông của Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo nội dung: Đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản.

Bị cáo Nguyễn Duy Cường (trái) và bị cáo Hoàng Viết Quang tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, trong các ngày từ 6 đến 10/1/2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo cùng phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù, tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắng phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù; Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) 2 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo bị tuyên phạt tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) 7 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù; buộc bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các khách hàng...

Ngoài việc tuyên án trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Liên quan đến vụ án này, ngày 16/4, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp đối thoại với 9 người là đại diện các khách hàng tại Dự án Sân bay Nha Trang cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại buổi đối thoại, các khách hàng đã gửi đơn kiến nghị, trình bày nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi khi tham gia đầu tư vào dự án, bao gồm việc không đồng ý tư cách tố tụng là bị hại và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba ngay tình, buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và bàn giao đất cho khách hàng.

UBND tỉnh Khánh Hòa xét thấy hợp lý nên đã chuyển đơn, đồng thời đề nghị Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương sớm xem xét giải quyết vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, không để phát sinh thành điểm nóng.