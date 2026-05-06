Khởi tố cựu cán bộ xã ở Ninh Bình bớt xén tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

Lợi dụng việc nắm thông tin hỗ trợ sau thiên tai, một cựu cán bộ xã ở Ninh Bình đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hỗ trợ của nhiều hộ dân, gây bức xúc dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lợi (SN 1984, trú xã Hải Anh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/9/2025, tại thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Sau thiên tai, nhiều tổ chức, cá nhân đã đứng ra hỗ trợ, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.

Bị can Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Dù không được giao nhiệm vụ, thời điểm đó Lợi đang là công chức, giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã Hải Anh, vẫn tự ý tham gia cung cấp thông tin về hoàn cảnh các hộ dân cho Quỹ Thiện tâm.

Khi nắm được mức hỗ trợ cụ thể, Lợi nảy sinh ý định chiếm đoạt một phần tiền cứu trợ. Bằng việc đưa ra thông tin sai sự thật và sử dụng thủ đoạn gian dối, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 60 triệu đồng từ tiền hỗ trợ của nhiều hộ dân.

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín chính quyền cơ sở và làm suy giảm niềm tin đối với hoạt động thiện nguyện.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.